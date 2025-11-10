كم يكسب تساروكيان مقابل الفوز بنزال في بطولة يو إف سي؟

يعود المقاتل الأرمني أرمان تساروكيان إلى بطولة فنون القتال المختلطة (يو إف سي) المقررة في 22 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري في قطر، لمواجهة دان هوكر بعد إلغاء نزاله ضد إسلام ماخاتشيف على لقب الوزن الخفيف.

ويسعى المقاتل الأرمني إلى استعادة توازنه وكسب فرصة أخرى للفوز باللقب.

ويواجه المصنف الثاني في فئة الوزن الخفيف خصمه المصنف السادس دان هوكر في نزال ناري في صالة علي بن حمد العطية.

ويدخل تساروكيان النزال ساعيا لتعزيز مكانته كأحد أبرز المواهب الشابة في الوزن الخفيف، بفضل مهاراته في المصارعة، واللكمات السريعة المركّبة، والإيقاع العالي الذي اشتهر به، بعدما حقق انتصارات بارزة على كل من تشارلز أوليفيرا، ماتيوش جامروت، وبنيل داريوش. ويأمل أن يقربه هذا الفوز خطوة إضافية نحو المنافسة على اللقب.

أما هوكر فيعود إلى قفص الأوكتاغون للمرة الأولى في عام 2025، بعد إصابة في اليد خلال نزال ضد ماتيوس غامروت في بطولة "يو إف سي" 305 ويستعد هذه المرة بكامل تركيزه للإطاحة بتساروكيان عبر قوة الضربات والركب والأكواع، بالإضافة إلى ترسانته الكاملة من حركات الإخضاع، بهدف التقدّم في ترتيب الوزن الخفيف.

ونشر تساروكيان فيديو بقناته على يوتيوب يشرح فيه استعداداته للنزال، ويصف الشروط المالية في بطولة "يو إف سي".

وأوضح المقاتل الأرمني البالغ من العمر 29 عاما أنه يتقاضى 300 ألف دولار مقابل الفوز، ويُخفض هذا المبلغ إلى النصف تقريبا في حالة الهزيمة.

وأضاف أن 30% من هذه المبالغ تخصم للضرائب، بالإضافة إلى الرسوم الخاصة بالصالة الرياضية (5%)، والمدرب (5%)، والمدير (15%).

وعلق تساروكيان على الجائزة قائلا "تتدرب لمدة شهرين أو 3 أشهر دون أي مقابل يُذكر". مشيرا إلى أن "دافعه" يكمن في مكافأة الفوز، وأن "مصدر ربحه الحقيقي يأتي من الرعاة".