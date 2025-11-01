شاهد.. نجل رونالدو يسجّل أول أهدافه لمنتخب البرتغال

سجّل كريستيانو جونيور نجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي، هدفه الأول مع منتخب البرتغال تحت 16 عاما، وذلك في ظهوره الرسمي الثاني مع هذه الفئة العمرية.

وهزّ كريستيانو جونيور (15 عاما) شباك ويلز، في المباراة التي جمعت المنتخبين في الجولة الثانية من بطولة كأس الاتحادات (Federations Cup Tournament)، المقامة في مدينة أنطاليا بتركيا.

نجل رونالدو يسجّل أول أهدافه مع البرتغال تحت 16 عاما

وتلقى كريستيانو جونيور تمريرة متقنة من زميله كارلوس موينتا، سدّدها أرضية بدقة سكنت الزاوية اليمنى لحارس ويلز، مانحا بلاده هدف التقدم قبل 3 دقائق من نهاية الشوط الأول.

واحتفل نجل رونالدو بالهدف وسط فرحة غامرة من زملائه على مقاعد البدلاء.

ولم يكمل كريستيانو جونيور المباراة، إذ خرج في الدقيقة 62 تاركا مكانه على المستطيل الأخضر لزميله رافاييل كابرال الذي أضاف الهدفين الثاني والثالث.

وانتهت المباراة بانتصار جديد للمنتخب البرتغالي بنتيجة 3-0 وهو الفوز الثاني للفريق في البطولة، إذ تغلب رفاق كريستيانو جونيور بالمباراة الأولى على منتخب تركيا المضيف.

ومن المقرر أن يخوض منتخب البرتغال مباراته الثالثة في البطولة ضد إنجلترا يوم الثلاثاء المقبل، وسط توقعات بأن يبدأ كريستيانو ذلك اللقاء بالتشكيلة الأساسية للمرة الثانية على التوالي بعد أن تأقلم سريعا مع زملائه في الفريق وأصبح أحد نجومه الواعدين، على حد وصف صحيفة "آس" الإسبانية.

وعلقت الصحيفة على تألق كريستيانو جونيور بالقول "رغم أنه لم يتجاوز سن 15 عاما، فإنه يلعب في فئة عمرية أعلى من سنه، ويقدّم أداء مميزا على طريقة والده الشهيرة".

وأتمت "لا شكّ أنه ورث جينات والده بكل ما فيها من موهبة وطموح وشغف بالتسجيل".

ويُعرف نجل رونالدو في البرتغال بلقب "كريستيانينهو" وقد ارتدى القميص رقم 7 ولعب في مركز الجناح الأيسر مع الفئات العمرية الصغيرة، علما بأنه شارك بديلا في المباراة الأولى ضد تركيا.

يُذكر أن منافسات كأس الاتحادات هي بطولة دولية ودية للفئات السنية تُقام بشكل دوري بين منتخبات الأكاديميات والناشئين لكنها ليست رسمية أي لا تتبع للاتحادين الدولي أو الأوروبي لكرة القدم "فيفا ويويفا"، وتهدف إلى تطوير اللاعبين الشباب ومنحهم خبرة اللعب الدولي المبكر.