مدرب برشلونة "يحمي لامين جمال" ويبرر تراجعه

أكد الألماني هانسي فليك المدير الفني لبرشلونة إنه "سيحمي دائما" لاعبه الشاب لامين جمال، مصرا على أنه "من الطبيعي" ألا يكون اللاعب اليافع في أفضل مستوياته.

وغاب اللاعب البالغ من العمر 18 عاما عن 5 مباريات لبرشلونة حتى الآن، وفشل في ترك بصمة في مباراة الكلاسيكو الأخيرة التي خسرها الفريق الكتالوني بنتيجة 1-2 أمام ريال مدريد.

ويعاني جمال من مشكلة مستمرة في الفخذ هذا الموسم، لكن فليك قال على هامش مواجهة فريقه أمام ضيفه إلتشي في الدوري الإسباني "لامين بخير، تحدثت معه للتو، وهو في حالة جيدة، بالطبع يمر بأيام يشعر فيها بالألم، ولكنه يعمل بجد حقا الآن، ويتحسن كثيرا في هذه الأمور، وهو يتطور بشكل جيد، وهذا ما يمكننا قوله، نحن صادقون جدا مع بعضنا البعض، وسأحميه وأدعمه دائما".

وأوضح المدرب الألماني "هو لاعب رائع، وشخص مذهل، ولكنه أيضا صغير جدا".

وظهر جمال على الساحة العالمية وهو في سن الـ15، وفاز بالفعل بلقبين في الدوري الإسباني، وكأس السوبر الإسباني، وبطولة كأس أمم أوروبا 2024 مع إسبانيا.

وأشار فليك "ما عمره؟ كم يبلغ من العمر؟ 18، أليس كذلك؟ وهذا أمر طبيعي، ليس الأمر وكأنه يبلغ 24 أو 25 أو 26 عاما عندما تكون قادرا دائما على أن تكون في أعلى مستوى لديك طوال الوقت، لقد لعب ما يقارب موسمين على هذا المستوى، و95% من المباريات كانت متميزة، لذا أنا سعيد به حقا".

وأكد "ربما ليس هو فحسب، بل لاعبون آخرون أيضا ليسوا في أفضل مستوياتهم، وعلينا أن نعمل على ذلك ونعيد الجميع إلى هذا المستوى المرتفع، هذا ما علينا القيام به، هذه مهمتنا كمدربين، وأيضا مهمة اللاعبين أن يركزوا على ما يمكنهم تقديمه لنا وما يمكنهم تقديمه للفريق".