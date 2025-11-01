رياضة|رياضات أخرى|الولايات المتحدة الأميركية

جيك بول يستعد لنزال جيرفونتا ديفيس الشهر المقبل

Jake Paul vs Gervonta Davis كومبو ديفيس - جيك بول
قيمة جوائز نزال جيك بول (يسار) وجيرفونتا ديفيس تقدر بـ90 مليون دولار (غيتي)
Published On 1/11/2025
آخر تحديث: 12:38 (توقيت مكة)

يستعد الملاكم جيك بول لمواجهة جيرفونتا ديفيس في نزال استعراضي في مركز كاسيا في ميامي، بفلوريدا لحصد جوائز مالية ضخمة الشهر المقبل.

وسيتنافس الثنائي في نزال استعراضي من 10 جولات أمام 20 ألف متفرج.

ونظرًا لاختلاف حجمهما، لا يمكن اعتماد النزال رسميا، لكن قواعده ستتبع قوانين نزالات الملاكمة الاحترافية.

وسيرتدي الملاكمان قفازات بوزن 12 أونصة (0.34 كيلوغرام)، كما سيتم أيضًا تطبيق وزن يبلغ 195 رطلا (حوالي 88.45 كيلوغراما) حرصًا على سلامتهما.

وفي حين أن بول يتفوق في الوزن بـ65 رطلا (29.5 كيلوغراما) قبل 14 نوفمبر/تشرين الثاني، يتمتع ديفيس بخبرة واسعة.

وحقق "تانك" غير المهزوم 28 فوزًا بالضربة القاضية من أصل 30 انتصارا، بالإضافة إلى فوزه بألقاب عالمية في 3 فئات.

Jun 28, 2025; Anaheim, California, USA; Jake Paul fights against Julio Cesar Chavez Jr. at Honda Center. Mandatory Credit: Gary A. Vasquez-Imagn Images
جيك بول يتفوق على جيرفونتا ديفيس في الوزن بفارق 29.5 كيلوغراما (رويترز)

الجوائز المالية

أفادت التقارير بأن النزال رصدت له جوائز مالية ضخمة تقدر بـ90 مليون دولار، ومن المتوقع أن يحصل بول على 50 مليون دولار، في حين يحصل ديفيس على 40 مليونا.

وسأل أدين روس، مُذيع قناة "كيك" (KICK)، بول عن أرباحه بالضبط، مُقدرًا أن يوتيوبر الذي تحول لملاكم سيحصل على ما بين 50 مليون دولار و100 مليون دولار.

وأجاب بول "أنت أقرب إلى الرقم الأول.. يُقدر الناس ذلك لكن الملاكمة لم تعد كذلك رغم أنها تُدر مبالغ طائلة".

الضربة القاضية

وفي حين أن المباريات الاستعراضية عادةً ما تتجنب الضربات القاضية، أكد بول وجود مكافأة مالية ضخمة في حال أنهى أي من الملاكمَين المباراة قبل صافرة النهاية.

وصرح بول لبودكاست "دبل 3 كوفرج" (DOUBL3 COVERAGE) "لا أعرف إن كان بإمكاني قول ذلك، ولكن ستكون هناك مكافأة كبيرة جدا للضربة القاضية. لذا، إذا أطاح أحدنا بالآخر بالضربة القاضية، فسيحصل على مكافأة كبيرة جدا".

