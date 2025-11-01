جيك بول يستعد لنزال جيرفونتا ديفيس الشهر المقبل

يستعد الملاكم جيك بول لمواجهة جيرفونتا ديفيس في نزال استعراضي في مركز كاسيا في ميامي، بفلوريدا لحصد جوائز مالية ضخمة الشهر المقبل.

وسيتنافس الثنائي في نزال استعراضي من 10 جولات أمام 20 ألف متفرج.

ونظرًا لاختلاف حجمهما، لا يمكن اعتماد النزال رسميا، لكن قواعده ستتبع قوانين نزالات الملاكمة الاحترافية.

وسيرتدي الملاكمان قفازات بوزن 12 أونصة (0.34 كيلوغرام)، كما سيتم أيضًا تطبيق وزن يبلغ 195 رطلا (حوالي 88.45 كيلوغراما) حرصًا على سلامتهما.

وفي حين أن بول يتفوق في الوزن بـ65 رطلا (29.5 كيلوغراما) قبل 14 نوفمبر/تشرين الثاني، يتمتع ديفيس بخبرة واسعة.

وحقق "تانك" غير المهزوم 28 فوزًا بالضربة القاضية من أصل 30 انتصارا، بالإضافة إلى فوزه بألقاب عالمية في 3 فئات.

الجوائز المالية

أفادت التقارير بأن النزال رصدت له جوائز مالية ضخمة تقدر بـ90 مليون دولار، ومن المتوقع أن يحصل بول على 50 مليون دولار، في حين يحصل ديفيس على 40 مليونا.

وسأل أدين روس، مُذيع قناة "كيك" (KICK)، بول عن أرباحه بالضبط، مُقدرًا أن يوتيوبر الذي تحول لملاكم سيحصل على ما بين 50 مليون دولار و100 مليون دولار.

وأجاب بول "أنت أقرب إلى الرقم الأول.. يُقدر الناس ذلك لكن الملاكمة لم تعد كذلك رغم أنها تُدر مبالغ طائلة".

The new promo for Jake Paul vs Gervonta Davis just dropped! pic.twitter.com/xpD2XiIeND — Boxing Kingdom (@BoxingKingdom14) October 29, 2025

الضربة القاضية

وفي حين أن المباريات الاستعراضية عادةً ما تتجنب الضربات القاضية، أكد بول وجود مكافأة مالية ضخمة في حال أنهى أي من الملاكمَين المباراة قبل صافرة النهاية.

وصرح بول لبودكاست "دبل 3 كوفرج" (DOUBL3 COVERAGE) "لا أعرف إن كان بإمكاني قول ذلك، ولكن ستكون هناك مكافأة كبيرة جدا للضربة القاضية. لذا، إذا أطاح أحدنا بالآخر بالضربة القاضية، فسيحصل على مكافأة كبيرة جدا".