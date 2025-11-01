بايرن يسحق ليفركوزن بثلاثية ليعزز سلسلة انتصاراته القياسية

أحرز بايرن ميونخ متصدر دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم ثلاثة أهداف في غضون 19 دقيقة في شوط أول مثير ليفوز 3-صفر على ضيفه باير ليفركوزن -السبت- ويعزز رقمه القياسي بالفوز بأول 15 مباراة في الموسم.

وهز سيرج غنابري ونيكولاس جاكسون الشباك كما سجل لويك بادي هدفا عن طريق الخطأ في مرماه في الدقيقة 44 في فوز سهل لبايرن، الذي أراح هدافه هاري كين ومايكل أوليس ولويس دياز في الشوط الأول استعدادا لمواجهة باريس سان جيرمان حامل اللقب في دوري أبطال

أوروبا.

وعزز بايرن سجله القياسي في مسابقات الدوري الأوروبية الخمس الكبرى بالفوز في أول 15 مباراة بعد أن حكم الرقم القياسي الأربعاء الماضي بفوزه 4-1 على كولن في الدور الثاني من كأس ألمانيا، متجاوزا رقم ميلان الذي حقق 13 فوزا متتاليا في بداية موسم 1992-1993.

ويتصدر بايرن الترتيب برصيد 27 نقطة، متقدما بخمس نقاط على لايبزيغ.

وتعرض ليفركوزن لهزيمته الأولى في الدوري تحت قيادة المدرب كاسبر يولماند، ليتوقف سجله القياسي بلا هزيمة خارج أرضه بعد 37 مباراة في الدوري وأكثر من موسمين إذ تعود هزيمته السابقة خارج أرضه في الدوري إلى 27 مايو/أيار 2023.