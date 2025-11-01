برشلونة يستعد لإجراء أول حصة تدريبية له في كامب نو سبوتيفاي

أعلن نادي برشلونة أن فريقه سيعود رسميا إلى ملعب كامب نو سبوتيفاي الجديد يوم الجمعة المقبل، لإجراء حصة تدريبية مفتوحة أمام جماهيره.

وكان برشلونة قد حدد يوم 22 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل لاستضافة فريق أتلتيك بلباو على ملعب كامب نو الجديد بعد أعمال التطوير خلال العامين الماضيين.

وأشارت صحيفة "ماركا" إلى أن أول حصة تدريبية لنادي برشلونة في كامب نو سبوتيفاي الجديد ستقام يوم 7 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل الساعة 11:00 صباحا، وستُفتح أبواب الملعب الساعة 9:30 صباحا.

وقال النادي الكتالوني في بيان إن "الحصة التدريبة ستكون أيضا بمثابة اختبار فني وتشغيلي للتحقق من سلامة الأنظمة ونقاط الدخول ومختلف مرافق المنشأة، كجزء من عملية إعادة فتح الملعب تدريجيا".

وأشار برشلونة إلى أن الطاقة الاستيعابية ستكون 23 ألف متفرج فقط في هذه المرحلة الأولى (المرحلة إيه 1)، حيث ستتوزع الجماهير في منطقتي المنصة الرئيسية والمرمى الجنوبي، وهما الجزءان اللذان حصل النادي على تراخيص إشغالهما رسميا.

وبدأت إدارة برشلونة بالفعل عملية بيع تذاكر هذه الحصة التدريبية اعتبارا من اليوم الجمعة، وذلك بشكل حصري لأعضاء النادي الكتالوني خلال أول 48 ساعة، بحيث يسمح لكل عضو بشراء تذكرة واحدة فقط دون السماح للأعضاء بإحضار ضيوف.

وبعد أول يومين من انطلاق عملية البيع ستكون التذاكر متاحة أمام الجماهير العامة مقابل 10 يوروات، في حين تحدد 5 يوروات ثمنا للتذكرة المخصصة لأعضاء النادي الكتالوني.

وستذهب جميع عائدات بيع التذاكر مباشرة إلى مبادرة خيرية من مؤسسة برشلونة تهدف إلى تحسين الصحة النفسية للأطفال والمراهقين في المستشفيات، وكذلك عائلاتهم، مع دعم البحث في العلاجات المبتكرة التي تُحسّن مسار الأمراض.

وكان ملعب كامب نو أُغلق منذ انتهاء موسم 2022-2023، وخاض برشلونة مبارياته في الموسمين الماضيين وأوائل الموسم الجاري على ملعب "لويس كومبانيس الأولمبي في مونتجويك.