اللاعبون الفرنسيون يكتسحون سوق الانتقالات في العقد الأخير

كشفت إحصائية جديدة أن اللاعبين الفرنسيين، هم الأكثر تحقيقا للعائدات المالية من صفقات الانتقالات في السنوات العشر الأخيرة بحسب المرصد الدولي للدارسات الرياضية (CIES).

وأظهرت الإحصائية، أن اللاعبين الفرنسيين يتفوقون بفارق كبير على نظرائهم من البرازيل وإسبانيا والبرتغال خلال المدة المذكورة.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 هل ينتزع أشرف حكيمي عرش نجومية أفريقيا من محمد صلاح؟

هل ينتزع أشرف حكيمي عرش نجومية أفريقيا من محمد صلاح؟ list 2 of 2 روبينيو موهبة فرنسية يتفوق على لامين جمال end of list

رقم مذهل لقيمة انتقالات اللاعبين الفرنسيين في العقد الأخير

فمنذ 2016، بلغت إيرادات انتقالات اللاعبين المتكونين في فرنسا نحو 4 مليارات يورو بمتوسط 400 مليون يورو سنويا، وهي حصيلة قياسية على حد وصف صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية.

ويبلغ الفارق المالي لعوائد صفقات اللاعبين الفرنسيين عن نظرائهم البرازيليين بفارق ضخم نحو 1.4.

وتخطّت الإيرادات مليار يورو في 7 دول أخرى، 6 منها أوروبية هي إسبانيا، البرتغال، هولندا، إنجلترا، ألمانيا وإيطاليا، إضافة إلى الأرجنتين.

Last 🔟 year incomes for the international transfer of players trained in the country 💰

🥇 #France 🇫🇷 €3.98 billion

🥈 #Brazil 🇧🇷 €2.60 billion

🥉 #Spain 🇪🇸 €2.24 billion

🇵🇹🇳🇱🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇦🇷🇩🇪🇮🇹🇧🇪

More @CIES_Football ⚽️ exclusive data 👉 https://t.co/tZoIrh5BTK pic.twitter.com/G8syl2ABe3 — CIES Football Obs (@CIES_Football) October 29, 2025

وإليكم قائمة الدول صاحبة الإيرادات الأعلى من انتقالات اللاعبين في السنوات الـ10 الأخيرة.

فرنسا: 3.98 مليارات يورو. البرازيل: 2.6 مليار يورو. إسبانيا: 2.24 مليار يورو. البرتغال: 1.99 مليار يورو. هولندا: 1.63 مليار يورو. إنجلترا: 1.60 مليار يورو. الأرجنتين: 1.56 مليار يورو. ألمانيا: 1.48 مليار يورو. إيطاليا: 1.04 مليار يورو. بلجيكا: 847 مليون يورو.

ثلث إيرادات اللاعبين تحت الـ20 عاما

وفي الوقت نفسه، أكدت الإحصائية أن نحو ثلث الإيرادات جاءت من انتقالات لاعبين أعمارهم لا تتجاوز الـ20 عاما.

وأوضحت أيضا أن بعض الدول مثل صربيا، البرازيل، الدانمارك، السويد وبلجيكا تستفيد كثيرا من بيع لاعبين شباب، على اعتبار أنهم ينتقلون إلى أندية كبرى في سن مبكرة.

إعلان

وبرهنت فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة على استمرار هذا التوجه (انتقالات اللاعبين الفرنسيين بمبالغ كبيرة)، حيث انتقل هوغو إكيتيكي (23 عاما) من أينتراخت فرانكفورت إلى ليفربول مقابل 95 مليون يورو، وريان شرقي (23 عاما) من أولمبيك ليون إلى مانشستر سيتي مقابل 45 مليون يورو.

كما غادر كل من ماتيس تيل ومامادو سار وناثان زيزيه مقابل ما لا يقل عن 15 مليون يورو لكل منهم، رغم أن أعمارهم لم تتجاوزوا الـ20 سنة.

ويحظى اللاعبون الفرنسيون بشعبية كبيرة خارج بلادهم، فهناك 40 لاعبا فرنسيا في الدوري الإنجليزي الممتاز وحده، ما يجعلهم أكبر مجموعة أجنبية في البطولة.