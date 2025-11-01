الخطيب رئيسا للأهلي لفترة ثالثة والزمالك يقيل فيريرا

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات مجلس إدارة النادي الأهلي المصري، اليوم السبت، فوز نجم كرة القدم السابق محمود الخطيب بفترة رئاسة جديدة، في حين حسمت قائمته بالكامل باقي مقاعد عضوية المجلس.

وكانت الانتخابات التي جرت الجمعة، قد شهدت منافسة فعلية على مقاعد العضوية فوق السن فقط، في حين حسمت في بقية المقاعد بالتزكية بمجرد اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية، وحصول المرشحين على موافقة 25% من الحضور.

وحصل الخطيب، البالغ من العمر 71 عاما، على 10 آلاف و963 صوتا بنسبة 93% من عدد الحاضرين، ليواصل رئاسة الأهلي لفترة ثالثة بعدما سبق له التربع على منصب الرئيس منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2017.

وفاز ياسين منصور بمقعد نائب الرئيس، وخالد مرتجي بأمانة الصندوق، وكل من طارق قنديل ومحمد الغزاوي ومحمد الدماطي ومحمد الجارحي وسيد عبد الحفيظ وأحمد حسام عوض وحازم هلال بالعضوية، وإبراهيم العامري ورويدا هشام بالعضوية تحت سن 35 عاما.

ويضم المجلس الجديد 6 وجوه جديدة، في حين احتفظ 5 أعضاء بمقاعدهم من الدورة السابقة هم: خالد مرتجي أمين الصندوق، وكل من طارق قنديل ومحمد الجارحي ومحمد الغزاوي ومحمد الدماطي في مقاعد العضوية بانتخابات النادي التي تجرى كل 4 سنوات.

عبد الرؤوف مدربا للزمالك بعد إقالة فيريرا

أعلن نادي الزمالك المنافس في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم اليوم السبت إقالة مدربه البلجيكي يانيك فيريرا مع تكليف أحمد عبد الرؤوف بتدريب الفريق وتشكيل الجهاز الفني المعاون له.

وقال الزمالك، في بيان عبر صفحته على منصة إكس، إن "عبد الرؤوف سيقوم بتشكيل الجهاز المعاون له خاصة وأن الفريق مقبل خلال أيام على المشاركة في كأس السوبر المصرية في الإمارات والتي سيقود الفريق خلالها الجهاز الفني الجديد".

ويشارك الزمالك في كأس السوبر المصرية بالإمارات في الفترة من السادس للتاسع من الشهر الجاري إلى جانب الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

وتعاقد الزمالك مع فيريرا (45 عاما) لتدريب الفريق في يوليو/تموز الماضي عقب إنهاء ارتباطه بالمدرب المؤقت أيمن الرمادي.

وجاء الانفصال عن فيريرا بسبب النتائج المتراجعة للفريق وآخرها التعادل مع البنك الأهلي في الجولة الـ12 من الدوري يوم الخميس الماضي.

ويحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 19 نقطة من 11 مباراة.

وقاد فيريرا الزمالك في 11 مباراة بالدوري فاز في 5 وتعادل في 4 وخسر مرتين.

كما لعب الفريق تحت قيادته مباراتين في كأس الكونفدرالية الأفريقية أمام بطل الصومال فاز فيهما 6-صفر و1-صفر.