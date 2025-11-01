إنجاز ثلاثي فريد وغير مسبوق لمبابي نجم ريال مدريد

حقق الفرنسي كيليان مبابي نجم ريال مدريد إنجازا غير مسبوق بعد استلامه جائزة الحذاء الذهبي الأوروبي التي تُمنح سنويا لصاحب الرصيد الأعلى من النقاط التي يحصدها من أهدافه المسجلة في الدوريات المحلية بالقارة الأوروبية.

ونال مبابي (26 عاما) الجائزة لتسجيله 31 هدفا في الموسم الماضي 2024-2025 مع فريقه بالدوري الإسباني.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 إحصائية صادمة لعدد إصابات اللاعبين في برشلونة

إحصائية صادمة لعدد إصابات اللاعبين في برشلونة list 2 of 2 برشلونة يستعد لإجراء أول حصة تدريبية له في كامب نو سبوتيفاي end of list

وأصبح مبابي اللاعب الوحيد في التاريخ الذي يتوج بجائزة الحذاء الذهبي في كأس العالم ودوري أبطال أوروبا والدوريات الأوروبية بحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية.

Kylian Mbappé es el único jugador que ha ganado: • Bota de Oro en Mundial

• Bota de Oro en Champions League

• Bota de Oro Europea Generacional. 🌟 pic.twitter.com/BHWMNijUfj — MT2 (@madrid_total2) October 31, 2025

وسبق لمبابي أن تُوج هدافا لبطولة كأس العالم 2022 التي استضافتها دولة قطر، وفيها سجل 8 أهداف في 7 مباريات، وعلى إثر ذلك نال جائزة الحذاء الذهبي الخاص بالبطولة.

وتألق الفرنسي في مونديال قطر خاصة في المباراة النهائية التي سجل فيها 3 أهداف (هاتريك)، لكن رغم ذلك تمكن المنتخب الأرجنتيني بقيادة نجمه الأسطوري ليونيل ميسي من خطف اللقب بركلات الترجيح.

وفي موسمه الأخير مع باريس سان جيرمان 2023-2024 أنهى مبابي مسابقة دوري أبطال أوروبا هدافا للبطولة برصيد 8 أهداف بالتساوي مع الإنجليزي هاري كين.

والآن، أضاف مبابي نجم ريال مدريد جائزة الحذاء الذهبي الأوروبي إلى مجموعته الكبيرة، على حد وصف الصحيفة.

وعلّقت "ماركا" على هذا الإنجاز بالقول "3 أحذية ذهبية مختلفة لكل منها قصة مميزة، ورغم أن كثيرا من أهدافه لم تُترجَم إلى ألقاب كبرى فإنها منحته مكانة استثنائية ورقما قياسيا لا يملكه سواه".

وأضافت "لقد حصد مبابي 3 أحذية ذهبية حتى الآن بمقاس لا يناسب إلا قلة من اللاعبين عبر التاريخ".

إعلان

وتسلّم مبابي جائزة الحذاء الذهبي الأوروبي من قبل الصحيفة بحضور رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز والمدرب تشابي ألونسو وجميع لاعبي النادي الملكي.

ووجّه مبابي رسالة إلى لاعبي ريال مدريد قال فيها "شكرا لجميع الزملاء الذين ساعدوني على إخراج أفضل نسخة من كيليان".

وبدأ مبابي الموسم الحالي بكل قوة، إذ يتصدر جدول ترتيب الهدافين في بطولة الدوري الإسباني برصيد 11 هدفا بفارق 5 أهداف عن أقرب ملاحقيه، في حين يتقاسم القمة في دوري الأبطال مع كين نجم بايرن ميونخ، وكلاهما سجلا 5 أهداف حتى الآن.