إحصائية صادمة لعدد إصابات اللاعبين في برشلونة

منذ بداية الموسم، يواجه هانسي فليك، مدرب برشلونة، أزمة كبيرة تتمثل في كثرة الإصابات واضطراره للدفع بلاعبين في غير مراكزهم من أجل سد النقص في المراكز المختلفة.

واضطر فليك لتعديل تشكيلة الفريق بشكل مستمر وعدم اللعب بتشكيل ثابت في مباراتين متتاليتين بسبب كثرة الإصابات وتنوعها.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإنه خلال الفترة من أغسطس/أب 2024 حتى أكتوبر/تشرين الأول 2025، عانى برشلونة من 38 إصابة مختلفة، أي بمعدل يتراوح بين إصابتين و3 شهريا، بينما ارتفع المعدل هذا الموسم إلى 5 إصابات في الشهر.

وأخر المنضمين لنادي المصابين في البرسا كان بيدري الذي تعرض لإصابة بعضلات فخذه الأيسر ستُبعده عن الملاعب لأسابيع قادمة.

ويغيب بيدري (22 عاما) عن مواجهة إلتشي في ملعب مونتجويك بسبب الإيقاف، كما سيغيب على الأقل عن مباراتي دوري أبطال أوروبا ضد بروج البلجيكي، والدوري الإسباني ضد سلتا فيغو في 9 نوفمبر/ تشرين الثاني قبل فترة التوقف الدولي منتصف الشهر المقبل.

وتضاف إصابة بيدري إلى قائمة الغيابات الطويلة في صفوف الفريق الكتالوني التي تضم البرازيلي رافينيا والإسباني غافي والألماني مارك أندريه تير شتيغن، والدانماركي أندرياس كريستنسن.

ولكن فليك رفع شعار التحدي وطالب لاعبيه بضرورة التركيز في المباريات وتقديم أقصى ما عندهم من أجل تحقيق الفوز في هذه المباراة من أجل الاستمرار في ملاحقة ريال مدريد على قمة جدول الترتيب.

ويتطلع برشلونة إلى العودة لطريق الانتصارات بعد خسارته مباراة الكلاسيكو عندما يستضيف إلتشي غدا الأحد في المرحلة الـ11 من الدوري الإسباني.