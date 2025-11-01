أرسنال يحقق فوزه التاسع وديالو ينقذ يونايتد بهدف مذهل

تابع أرسنال عروضه المميزة هذا الموسم وحقق انتصاره التاسع تواليا في مختلف المسابقات، وذلك على مضيفه بيرنلي 2-0 السبت في المرحلة العاشرة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، مبتعدا بالصدارة بفارق 7 نقاط على الأقل مؤقتا عن أقرب ملاحقيه.

وسجل السويدي فيكتور غيوكيريس (14) وديكلان رايس (35) هدفي المباراة.

وحافظ أرسنال على سجله الخالي من الهزائم منذ 13 سبتمبر/أيلول الماضي، ضمن سلسلة من 12 مباراة تواليا في مختلف المسابقات، محققا فوزه الخامس تواليا في الدوري ليرفع رصيده إلى 25 نقطة بفارق 7 نقاط عن وصيفه بورنموث الذي يلعب مع مضيفه مانشستر سيتي الأحد.

وتلقى بيرنلي في المقابل خسارته الأولى بعد انتصارين، في اختبار حقيقي جديد بعدما كان واجه ليدز يونايتد وولفرهامبتون، ليتجمد رصيده عند 10 نقاط في المركز الـ17.

حسم أرسنال المباراة في الشوط الأول حين افتتح التسجيل عبر غيوكيريس بعدما تابع بتسديدة قريبة، تمريرة رأسية من المدافع البرازيلي غابريال الذي ارتقى لكرة نفذها رايس من ركنية (14).

وأضاف رايس الثاني برأسه إثر هجمة مرتدة وصلت إلى البلجيكي لياندرو تروسار لعبها من الجهة اليسرى نحو منطقة الجزاء ارتقى لها لاعب الوسط الدولي (35).

وتابع الـ"غانرز" تفوّقه في الشوط الثاني بشكل نسبي من دون أن يكون للفريقين فرص كبيرة تغيّر من مجريات المباراة التي خرج منها أرسنال بشباك نظيفة للمرة السابعة تواليا.

أماد ديالو ينقذ مانشستر يونايتد

وأنقذ الإيفواري أماد ديالو فريقه مانشستر يونايتد من خسارة رابعة في الدوري بتسجيله هدف التعادل 2-2 أمام مضيفه نوتنغهام فوريست في الدقيقة 81.

وتقدم يونايتد عبر البرازيلي كاسيميرو برأسية بعد ركلة ركنية نفذها البرتغالي برونو فرنانديز (34).

أماد ديالو يعادل الكفة أمام بيرنلي بهدف ثانٍ في الدقيقة 81 من عمر المباراة 🔥⚽️#الدوري_الإنجليزي_الممتاز #ارسنال #بيرنلي pic.twitter.com/EhVHf9bhMd — beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 1, 2025

إعلان

لكن "الشياطين الحمر" تكبدوا هدفين في دقيقتين مطلع الشوط الثاني، الأول عبر مورغان غيبز-وايت برأسية مُتقنة (48) والثاني بتسديدة قريبة عبر الإيطالي نيكولو سافونا (50).

وكان يمكن ليونايتد أن يصعد إلى المركز الثاني مؤقتا، لكنه اكتفى بالمركز الخامس بـ17 نقطة قبل ختام باقي المباريات السبت والأحد.

في المقابل، حصد نوتنغهام نقطته الأولى في "بريميرليغ" بعد 4 هزائم أدت إلى إقالة الأسترالي أنج بوستيكوغلو بعد شهر و9 أيام من تسلمه مهامه الفنية قبل أن يتولى شون دايش الإدارة الفنية بدلا منه.

وحقق كريستال بالاس فوزه الثاني تواليا في مختلف المسابقات بعد تغلبه على ضيفه برنتفورد بهدفين نظيفين سجلهما الفرنسي جان-فيليب ماتيتا (30) والأيرلندي نايثان مايكل كولينز بالخطأ في مرماه (51).

واستغل فولهام النقص العددي في صفوف ضيفه ولفرهامبتون بعد طرد الإيفواري إيمانويل أغبادو (36) وفاز بثلاثية نظيفة تناوب على تسجيلها راين سيسينيون (9) والويلزي هاري ويلسون (62) والبديل الكولومبي ييرسون موسكيرا خطأ في مرماه (75).

كما عاد برايتون إلى سكة الانتصارات بعد خسارتين، وذلك بفوزه على ضيفه ليدز يونايتد بـ3 أهداف من دون رد سجلها داني ويلبيك (11) والبارغواياني دييغو غوميس (64 و70).