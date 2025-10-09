هدف لاعبي مصر أمم أفريقيا بعد التأهل لمونديال 2026

احتفل لاعبو منتخب مصر لكرة القدم بالتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026 المقررة في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك، وتعهدوا بالمنافسة على لقب كأس الأمم الأفريقية التي تقام بالمغرب نهاية العام الحالي.

وضمن منتخب مصر تأهله إلى المونديال للمرة الـ4 في تاريخه، بعدما تغلب الأربعاء على جيبوتي 3-0 بمدينة الدار البيضاء المغربية، ليؤمن صدارته للمجموعة الأولى من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم برصيد 23 نقطة وبفارق 5 نقاط عن بوركينا فاسو الثاني قبل جولة واحدة على نهاية التصفيات.

واحتفل لاعبو منتخب مصر سواء في غرف خلع الملابس بملعب العربي الزوالي أو فندق الإقامة.

التأهل لمونديال 2026

وقال محمد الشناوي حارس مرمى الفراعنة في تصريحات تلفزيونية "فخور بأنني أحد لاعبي هذا الجيل الذي تأهل لنهائيات كأس العالم مرتين، الوصول لكأس العالم للمرة الثانية عقب المشاركة في نسخة روسيا 2018 شرف كبير بالنسبة لي".

من جانبه، وصف المهاجم مصطفى محمد زملاءه بأنهم "لاعبون رجال على أعلى مستوى يستحقون التأهل لكأس العالم"، مشيرا إلى أن التأهل لكل نسخة يجب أن يكون أمرا طبيعيا في المستقبل، مع محاولة الوصول لأبعد نقطة في المونديال.

وتابع مهاجم نانت الفرنسي أن "دعم الجمهور المصري لا يتوقف، وأتمنى أن يتواصل في كأس العالم ومن قبله كأس الأمم الأفريقية التي نحلم بالتتويج بلقبها".

ويلعب زملاء النجم محمد صلاح ضمن المجموعة الثانية في كأس الأمم التي يستضيفها المغرب في ديسمبر/كانون الأول المقبل بجانب منتخبات زمبابوي وأنغولا وجنوب أفريقيا.

أضاف محمد "سنقدم كل ما لدينا في البطولة لأننا نملك لاعبين مميزين ولدينا جهاز فني على أعلى مستوى، سنقاتل في البطولة حتى نحقق هدفنا في النهاية".

المنافسة على أمم أفريقيا

من جانبه أبدى لاعب الوسط مروان عطية سعادته بالتأهل وقال "فخور بكوني ضمن الفريق الذي تأهل لكأس العالم، أتمنى أن نحقق نتائج إيجابية هناك".

ولم يسبق لمنتخب مصر تحقيق أي فوز في 3 مشاركات سابقة في كأس العالم، حيث تعادل في مباراتين وخسر 4.

وتابع عطية "تركيزنا الآن سيكون على كأس الأمم الأفريقية بالمغرب، أحلم بالفوز لأن منتخب مصر كبير وهو قادر على التتويج باللقب بعد غياب".

وحقق الفراعنة لقب كأس الأمم الأفريقية 7 مرات قياسية كان آخرها في نسخة 2010.

ووصف المدافع محمد هاني تأهل مصر بأنه "حلم كبير"، مشيراً لأنه حلم بالمشاركة في كأس العالم منذ طفولته، وتابع "التصفيات لم تكن سهلة لأن كل المنتخبات الأفريقية تملك محترفين في أكبر الأندية الأوروبية، لكن نحن أيضا نملك محمد صلاح وعمر مرموش ومصطفى محمد بالإضافة لنجوم كبار في الدوري المحلي".

واعتبر لاعب الوسط مهند لاشين أن التأهل لكأس العالم هو أهم شيء حققه في مسيرته كلاعب كرة قدم، وأضاف "نجاحنا في قيادة المنتخب إلى كأس العالم للمرة الـ4 في تاريخ مصر سيضعنا في سجلات تاريخ كرة القدم المصرية".