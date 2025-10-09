موعد مباراة العراق ضد إندونيسيا في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة

يستعد منتخب العراق لمواجهة نظيره الإندونيسي في الملحق الآسيوي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026 المقررة في أميركا وكندا والمكسيك.

ويسعى منتخب "أسود الرافدين" إلى حصد النقاط الثلاث الأولى في المجموعة الثانية، وبدوره يأمل المنتخب الإندونيسي في الفوز لتفادي الإقصاء.

وكانت إندونيسيا تعرضت للهزيمة أمام السعودية 2-3 الأربعاء في ملعب الإنماء بجدة.

موعد مباراة العراق ضد إندونيسيا

تقام المباراة بعد غد السبت المقبل 11 أكتوبر/تشرين الأول 2025 على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، في تمام الساعة 10:30 مساءً بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة والعراق والقاهرة.

قنوات البث المباشر لمباراة العراق ضد إندونيسيا

beIN SPORTS 2

ويمكنكم متابعة تفاصيل المباراة لحظة بلحظة عبر تغطيات رياضية مباشرة.

ويتوقع أن تشهد المباراة حضورا جماهيريا كبيرا لمساندة المنتخب العراقي الراغب في تحقيق بداية قوية تعزز حظوظه نحو الصعود.

منتخب إندونيسيا، المصنف 119 عالميا، هو الوحيد الذي بدأ مشواره من الدور الأول وواصل التقدم، وكانت مشاركته الوحيدة في النهائيات عام 1938 تحت اسم جزر الهند الشرقية الهولندية.

وكانت إندونيسيا حلت رابعة في مجموعتها في الدور الثالث بفارق نقطة عن السعودية، عندما تعادلا 1-1 ذهابا وفازت إندونيسيا 2-0 إيابا.

ويتأهل صاحب المركز الأول مباشرة إلى المونديال، في حين يلعب صاحب المركز الثاني مباراتي ذهاب وإياب مع ثاني المجموعة الثانية التي تقام مبارياتها في جدة وتضم السعودية والعراق وإندونيسيا، يومي 13 و18 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، لبلوغ الملحق العالمي.