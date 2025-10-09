ما سرّ تدريب "القراصنة" لمنتخب إيطاليا للشباب؟

استعدادا لمباراة السويد في تصفيات بطولة أوروبا تحت 21 عاما، استخدم مدرب إيطاليا تحت 21 عاما سيلفيو بالديني إحدى تمارينه المفضلة عندما وضع لاعبوه ضمادات على أعينهم كالقراصنة.

وقال بالديني في تصريح نقلته صحيفة غازيتا ديللو سبورت: "أريدهم أن يروا الملعب بشكل مختلف.. لو تدرب الأولاد بهذه الطريقة لمدة 6 أشهر متواصلة، لتحسنت رؤيتهم للمعلب".

الفكرة ليست مجرد حيلة، فمن خلال إجبار اللاعبين على الرؤية بعين واحدة، يسعى بالديني إلى إجبار أدمغة لاعبيه على تنسيق حركاتهم بشكل أفضل ونسيان التعب.

وأوضح "تُجبرهم على بذل جهد أكبر والتركيز بشكل أكبر، وهذا يُحسّن سرعتهم وردود أفعالهم، ويتكيفون مع المواقف الصعبة. تركيز قوي يُقلل من التعب والقيود البدنية أثناء المباريات".

🔵 La sélection italienne espoirs s’est entraînée hier… avec un bandeau sur un œil ! 🇮🇹🏴‍☠️ Soit Silvio Baldini est un génie, soit le football italien est en train de toucher le fond. 😅 pic.twitter.com/HWifTTkhd5 — Actualité – Serie A (@ActualiteSerieA) October 8, 2025

فكرة مستوحاة من الملاكمة

إنها طريقة مستوحاة من عالم الملاكمة، وسبق للمدرب أن اختبرها في أندية بيسكارا وباليرمو وكاتانيا، حيث طلب من لاعبيه الصعود إلى الحلبة.

ومن الواضح أن بالديني لا يكتفي بتغطية عيون لاعبيه فحسب، بل ألغى أيضا الغرف الفردية وعوضها بمزدوجة وحظر إدخال الهاتف إلى غرفة الملابس إما أن يُترك في الغرفة، أو يُغلق ويُوضع في سلة عند المدخل.

بالديني البالغ من العمر 67 عاما اختاره الاتحاد الإيطالي لكرة القدم لينعش كرة القدم للشباب، وقد نجح حتى الآن في مهمته بفوزين في مباراتين تأهيليتين.

