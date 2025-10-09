أصيب الدولي التوغولي صامويل أسامواه بكسر في عنقه بعد اصطدامه بلوحة إعلانية بجانب الملعب خلال مباراة محلية في الصين، وفقا لما أفاد به ناديه الذي أعرب عن خشيته من احتمالية إصابته بالشلل.

وتُظهر لقطات الفيديو اللاعب البالغ من العمر 31 عاما وهو يتعرض للدفع من قبل أحد المنافسين خلال مباراة أُقيمت الأحد الماضي بالدوري الصيني، أثناء تنافسهما على الكرة، ليصطدم برأسه مباشرة بلوحة إعلانية إلكترونية.

وقال نادي غوانغشي بينغوو من الدرجة الثانية، الذي يلعب له أسامواه، إن الأخير تعرض لكسور في الرقبة وتلف في الأعصاب، وخضع لاحقا لعملية جراحية.

وكشف النادي يوم الاثنين الماضي في بيانه "هو معرض لخطر الإصابة بشلل نصفي علوي، وسيغيب عن جميع المباريات المتبقية هذا الموسم. وقد تتأثر مسيرته الكروية بشكل خطير أيضا".

ولاحقا، ذكر النادي بأن أسامواه يتعافى من الجراحة وهو حاليا في حالة مستقرة.

وتابع أنه يتقدم بخالص الشكر لجميع الجماهير وكافة فئات المجتمع على "اهتمامهم ودعمهم لصامويل أسامواه".

🚨 During the 25th round of the 2025 China League One on Oct 5, Guangxi Pingguo player Asamoah suffered a severe spinal injury after being violently pushed off the field and hitting an LED screen. He was diagnosed with C2–C6 fractures and faces a risk of high paraplegia. Surgery… pic.twitter.com/mduD0xPgI7 — Shanghai Daily (@shanghaidaily) October 6, 2025

وأضاف "سيتم الإعلان عن تطورات حالته الصحية في الوقت المناسب بعد إجراء الفحوص والمتابعات اللازمة".

وأمضى أسامواه أغلب فترات مسيرته في بلجيكا، قبل أن ينتقل الى الصين العام الماضي. وخاض 6 مباريات دولية بقميص توغو، وفقا للموقع المتخصص بالإحصائيات "ترانسفرتماركت دوت كوم".

واستنادا إلى السلطات الكروية المعنية في الصين، أفادت صحيفة "ذا بايبر" المدعومة من الحكومة أن الشاشة الإعلانية كانت موضوعة على بُعد 3 أمتار من أرضية الملعب، بما يتوافق مع المعايير الدولية.

وتلقى تشانغ جيشيونغ لاعب وسط فريق تشونغتشينغ تونغليانغلونغ بطاقة صفراء عقب الحادثة.

والشهر الماضي، تعرض لاعب أرسنال السابق بيلي فيجار، الذي يلعب في فريق تشيتشيستر للهواة، لإصابة دماغية قاتلة ومن المتوقع أن تعزى إلى اصطدامه بحاجز خرساني.