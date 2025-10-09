رونالدو مستمر بكرة القدم خلافا لرغبة عائلته

اعتبر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أنه لا يزال يمتلك الطاقة والشغف لمنافسة الشباب، مشيرا إلى أنه متعطش للمزيد في الملاعب رغم إصرار عائلته على التخفيف من وتيرة الأعباء الجسدية عليه.

وقال مهاجم النصر السعودي وأفضل هداف على الصعيد الدولي برصيد 141 هدفا في 223 مباراة مع البرتغال، إنه يريد الاستمرار في الملاعب خلافا لرغبة عائلته.

وسجل رونالدو (40 عاما) 5 أهداف في 6 مباريات في جميع المسابقات مع النصر السعودي هذا الموسم، وأصبح أخيرا أفضل هداف في تصفيات كأس العالم مناصفة مع لاعب آخر عندما سجل هدفه الـ39 خلال الفوز على المجر.

وقال رونالدو لقناة "كانال 11" لدى تكريمه "يقول الناس، وخصوصا عائلتي: حان وقت التوقف. فعلت كل شيء. لماذا تريد تسجيل ألف هدف؟.. لكنني لا أعتقد ذلك. أعتقد أنني ما زلت أقدم أداء جيدا، وأساعد ناديي والمنتخب الوطني، فلماذا لا أستمر؟".

وأوضح "متأكد من أنني سأشعر بالرضا عندما أنهي مسيرتي لأنني بذلت قصارى جهدي. أعلم أنه لم يتبقَّ لي الكثير من السنوات، لكنني أحاول الاستمتاع بالسنوات القليلة المتبقية على أكمل وجه".

وأضاف رونالدو الحائز على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 5 مرات، لقبا مرموقا آخر إلى سجله الفردي من خلال تكريم آخر الثلاثاء الماضي بحصوله على جائزة "التميز" في حفل جوائز البرتغال لكرة القدم.

وقال إنها "ليست جائزة تكريما لاختتام مسيرتي بل أعتبرها تقديرا لسنوات من الجهد والتفاني والطموح. أحب الفوز ومساعدة الأجيال الشابة، وهم أيضا يساعدونني على الحفاظ على مستواي ومواصلة المنافسة. هذا ما يُثير حماسي: المنافسة مع الشباب. ما زلت شغوفًا بهذا".

موعد اعتزال رونالدو

ولم يُحدد رونالدو موعد اعتزاله كرة القدم. فقد وقّع عقدا جديدا مع النصر، سيضمن له البقاء في الدوري السعودي حتى يونيو/حزيران 2027، في وقت قاد فيه البرتغال للفوز بدوري الأمم الأوروبية في يونيو/حزيران الماضي.

إعلان

وسجّل نجم مانشستر يونايتد وريال مدريد السابق أكثر من 940 هدفا في مسيرته. وقال "أقول لكم دائما إنه لو كان بإمكاني، لاخترت اللعب للمنتخب الوطني فقط، ولن ألعب لأي ناد آخر، لأنه ذروة لاعب كرة القدم".

وأضاف "إنه لشرف لي أن ألعب للمنتخب الوطني".

وستكون كأس العالم 2026 آخر فرصة لرونالدو للفوز بالكأس الكبرى التي أفلتت منه، لكنه يُركز فقط على المهمة التي بين يديه.

وتستضيف البرتغال جمهورية أيرلندا في تصفيات كأس العالم السبت المقبل قبل مواجهة المجر يوم 14 أكتوبر/تشرين الأول الحالي.

وختم رونالدو "متأكد من أن المباريات المقبلة ستسير على ما يُرام، وأننا سنتأهل لكأس العالم.. من الواضح أن هدفنا هو الذهاب إلى كأس العالم والفوز، ولكن يتعين علينا أن نتخذ كل شيء خطوة بخطوة".