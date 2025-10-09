حريق يلتهم منزل فينيسيوس نجم ريال مدريد

تعرض منزل نجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور، الواقع في منطقة "لا موراليخا" بمدينة ألكوبينداس الإسبانية، لحريق اليوم الخميس ناجم عن عطل كهربائي في غرفة الساونا بالطابق السفلي من الفيلا.

ووفقاً لتقارير صحفية محلية، تسبب الحريق في تصاعد دخان كثيف امتد إلى طابقين من المنزل، مما استدعى تدخّل فرق الإطفاء التي تمكّنت من السيطرة على النيران وتهوية المكان في وقت قصير.

ولم يُسجّل وقوع أي إصابات أو حالات اختناق، إذ لم يكن فينيسيوس في المنزل وقت الحادث، في حين تشير التحقيقات الأولية إلى أن السبب المحتمل هو خلل كهربائي.

في الوقت نفسه، يلعب فينيسيوس حاليا مع منتخب بلاده البرازيلي في سول، حيث يستعد لخوض مباريات ودية أمام كوريا الجنوبية في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، تليها مواجهة أخرى أمام اليابان يوم 14 أكتوبر من الشهر ذاته.

ويستمتع المهاجم -البالغ من العمر 24 عاما- تحت قيادة مدرب ريال مدريد الجديد تشابي ألونسو، إذ سجل 5 أهداف وصنع 4 أخرى في 8 مباريات.

ومع ذلك، فإن كيليان مبابي (زميل فينيسيوس) هو الذي يتصدر قائمة هدافي الدوري الإسباني برصيد 9 أهداف حتى الآن.

ويحتل الملكي صدارة جدول الترتيب بعد 8 مباريات، بعد 7 انتصارات وهزيمة ثقيلة بنتيجة 2-5 أمام غريمه أتلتيكو مدريد.