موعد مباراة السودان ضد موريتانيا بتصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة

يستضيف منتخب السودان نظيره الموريتاني يوم الجمعة المقبل ضمن الجولة التاسعة قبل الأخيرة في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويتمسك منتخب السودان بآماله في تحقيق حلم التأهل لكأس العالم للمرة الأولى في تاريخه قبل جولتين من نهاية سباق التصفيات.

ويحتل المنتخب السوداني المركز الثالث في المجموعة الثانية برصيد 12 نقطة بعد سلسلة متباينة من ثلاثة انتصارات وثلاثة تعادلات وهزيمتين.

وخلال الجولة الماضية خسر المنتخب السوداني نقاطا ثمينة بهزيمته أمام مضيفه توغو 1-0.

في المقابل، يحتل المنتخب الموريتاني المركز الخامس برصيد 6 نقاط.

موعد مباراة السودان وموريتانيا

تقام المباراة على ملعب "بنجامين مكابا" يوم الجمعة 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري في تنزانيا.

وتنطلق في الساعة (16:00) الرابعة عصرا بتوقيت الدوحة والقاهرة والرياض، (17:00) الخامسة بتوقيت الإمارات.

قنوات البث المباشر لمباراة السودان وموريتانيا

beinsport 4

ويعوّل المنتخب السوداني على خبرة لاعبيه في المواجهات المثيرة من أجل مواصلة مشوار وطريق الحلم المونديالي.

وتبدو حظوظ منتخب السودان في التأهل المباشر إلى بطولة كأس العالم 2026 شبه مستحيلة، لكن حظوظه لا تزال قائمة لكي يكون ضمن أفضل الفرق من أصحاب المركز الثاني في المجموعات التسع، لتخوض مواجهات مباشرة يتأهل منها فريق واحد للملحق العالمي.

سجل الفريق ثمانية أهداف واستقبل خمسة أهداف، مما جعله قريبًا من التأهل حسابيًا.

لم يسجل منتخب "صقور الجديان" أي هدف في آخر مباراتين له في التصفيات، وفشل في الحفاظ على نظافة شباكه في آخر خمس مباريات له في جميع المسابقات.

سيختتم السودان مشواره في التصفيات الأسبوع المقبل برحلة حاسمة إلى الكونغو الديمقراطية، المنافس المباشر على المركز الثاني. ما يعني أن أي نتيجة أقل من الفوز يوم الجمعة قد تُنهي آماله في التأهل قبل تلك المواجهة.

في المقابل تلاشت فرص موريتانيا في التأهل إلى النهائيات، لكن رجال أريتز لوبيز غاراي سيرغبون في إنهاء التصفيات في أفضل حالاتها.

استعاد أسود شنقيط مستواهم في سبتمبر/أيلول بفوزهم 2-0 على توغو، وهو أول فوز لهم في التصفيات قبل أن يفرضوا التعادل السلبي على جنوب السودان.

ترتيب مجموعة السودان:

1- السنغال (18 نقطة)

2- الكونغو الديمقراطية (16 نقطة)

3- السودان (13 نقطة).