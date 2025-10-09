إيقاف نجم الفنون القتالية ماكغريغور 18 شهرا

أُوقف نجم الفنون القتالية المختلطة الأيرلندي كونور ماكغريغور 18 شهرا بعد تغيّبه عن 3 اختبارات للكشف عن المنشطات خلال فترة سنة، وفقا لما أعلنت هيئة مكافحة المنشطات في الرياضات القتالية.

وأوضحت الهيئة في بيان أن ماكغريغور (37 عاما)، البطل السابق لفئتي الريشة والوزن الخفيف، قبِل بالعقوبة المفروضة عليه.

وذكرت الهيئة أن ماكغريغور، أحد أكثر مصارعي الفنون القتالية المختلطة تحقيقا للأرباح والشهرة، تخلّف عن 3 اختبارات يوم 13 يونيو/حزيران ويومي 19 و20 سبتمبر/أيلول العام الماضي، في انتهاك لبروتوكولات تحديد أماكن الرياضيين الخاصة بمكافحة المنشطات.

وأضافت أن ماكغريغور تعاون بشكل كامل مع التحقيق، وتحمّل المسؤولية، وقدم معلومات ساعدت في تفسير سبب تغيبه عن الاختبارات.

وجاء في البيان "رغم هذه العوامل المخففة، تؤكد هيئة مكافحة المنشطات في الرياضات القتالية أن دقة بيانات تحديد الأماكن وإمكانية إجراء اختبارات مفاجئة أمران أساسيان لنجاح برنامج مكافحة المنشطات الخاص بالفتون القتالية المختلطة".

وخفّضت الهيئة العقوبة من المدة القياسية البالغة عامين إلى 18 شهرا، مع تطبيق الإيقاف بأثر رجعي اعتبارا من سبتمبر/أيلول 2024.

وسيكون بإمكان ماكغريغور العودة للمنافسات يوم 20 مارس/آذار المقبل، مما قد يتيح له المشاركة في نزال ضمن حدث الفنون القتالية المختطلة المقرر إقامته في البيت الأبيض يوم 14 يونيو/حزيران المقبل، بالتزامن مع عيد ميلاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وسبق أن أبدى الأيرلندي مرارا رغبته في القتال في هذا الحدث، إلا أن الرئيس التنفيذي للعبة دانا وايت قال السبت الماضي إنه لم يتم التعاقد بعد مع أي مصارع.

وأضاف وايت بعد أحد الأحداث في لاس فيغاس "لم نبدأ بعد مفاوضات أي نزالات ضمن عرض البيت الأبيض. من الواضح أن كونور متحمس للغاية للقتال في ذلك العرض، لكن لم يُحسم أي شيء بعد".