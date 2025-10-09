إيقاف سباحتين إيطاليتين لتورطهما في سرقة

أعلن الاتحاد الإيطالي للسباحة اليوم الخميس إيقاف السباحتين بينيديتا بيلاتو وكيارا تارانتينو لمدة 90 يوما بعد حادث سرقة من متجر في مطار سنغافورة.

وقال الاتحاد الإيطالي للسباحة إن العقوبة تم فرضها مع الأخذ في الاعتبار اعتراف السباحتين بالمسؤولية وتعاونهما في التحقيق.

وتعد بيلاتو (20 عاما) صاحبة رقم قياسي عالمي سابق في سباق 50 مترا صدر للسيدات، وفازت بميدالية برونزية في بطولة العالم التي أقيمت في سنغافورة في الثالث من أغسطس/آب.

ويمنع الإيقاف كلا السباحتين من المشاركة في بطولة أوروبا للمسافات القصيرة المقررة في الفترة من الثاني إلى السابع من ديسمبر/كانون الأول في مدينة لوبلين البولندية.

وذكرت وسائل إعلام إيطالية أن حادث السرقة تم في أواخر أغسطس/آب خلال توقف في سنغافورة أثناء عودتهما من عطلة في بالي.

وتفيد التقارير بأن تارانتينو (22 عاما) سرقت بعض زجاجات الزيوت العطرية من متجر السوق الحرة وأخفتها في حقيبة بيلاتو، ورصد ذلك عبر كاميرات المراقبة.

واحتجزت السلطات المحلية السباحتين لفترة وجيزة قبل إطلاق سراحهما بمساعدة مسؤولين دبلوماسيين إيطاليين.

وبعد انتشار الخبر، كتبت بيلاتو على إنستغرام أنها تورطت بشكل غير مباشر ومن دون إرادة منها في "حادث غير سار تم التعامل معه من قبل سلطات مطار سنغافورة".

وقالت إنه لم يكن في نيتها التصرف بشكل غير لائق، وأكدت ارتباطها العميق "بالقيم الرياضية، والنزاهة، والصدق الشخصي".

وأضافت "من هذه التجربة، تعلمت دروسا عظيمة حول الحذر والمسؤولية الفردية وقيمة الأشخاص من حولي".