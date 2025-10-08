مقارنة بين أسعار تذاكر كأس العالم 2026 ونسخة قطر 2022

تشهد أسعار تذاكر كأس العالم 2026 لكرة القدم قفزة قياسية ضخمة مقارنة بنسخة قطر 2022، حيث تُظهر المقارنة بين النسختين ارتفاعا حادا في مختلف الفئات والمراحل بداية من المباراة الافتتاحية وحتى النهائي.

فرق شاسع بالمباراة الافتتاحية

في مونديال قطر 2022 تراوحت أسعار تذاكر المباراة الافتتاحية بين 55 دولارا للفئة الرابعة و618 دولارا للفئة الأولى.

أما في بطولة كأس العالم 2026 المقررة إقامتها في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك فقفزت الأسعار بشكل هائل لتبدأ من 560 دولارا للفئة الرابعة وتصل إلى 2735 دولارا للفئة الأولى، أي بزيادة تتجاوز 390% عن نسخة قطر.

دور المجموعات.. من 11 إلى 575 دولارا

شهدت تذاكر دور المجموعات أيضا ارتفاعا كبيرا، إذ كانت الأسعار في قطر تبدأ من 11 دولارا فقط للفئة الرابعة وتبلغ 220 دولارا للفئة الأولى.

في المقابل، تبدأ أسعار تذاكر الدور نفسه في مونديال 2026 من 100 دولار وتصل إلى 575 دولارا، مما يعكس تضاعف الأسعار أكثر من 5 مرات.

الأدوار الإقصائية.. تضخم تدريجي حتى النهائي

دور الـ16: ارتفعت التذاكر من 19 دولارا للحد الأدنى و275 دولارا للحد الأعلى إلى 220 دولارا للحد الأدنى و890 دولارا للحد الأعلى.

ربع النهائي: من 82 دولارا للحد الأدنى و426 دولارا للحد الأعلى إلى 410 دولارا للحد الأدنى و1690 دولارا للحد الأعلى.

نصف النهائي: من 137 دولارا للحد الأدنى و956 دولارا للحد الأعلى إلى 455 دولارا للحد الأدنى و2780 دولارا للحد الأعلى.

تحديد المركز الثالث: من 82 دولارا للحد الأدنى و426 دولارا للحد الأعلى إلى 165 دولارا للحد الأدنى وألف دولار للحد الأعلى.

المباراة النهائية: ارتفعت بشكل صادم من 206 دولارات للفئة الرابعة و1607 دولارات للفئة الأولى في مونديال قطر إلى 2030 دولارا للفئة الرابعة و6370 دولارا للفئة الأولى في كأس العالم 2026، أي أكثر من 4 أضعاف السعر السابق.

ارتفاع آخر

وإلى جانب الارتفاع القياسي في أسعار تذاكر مونديال 2026 عن مونديال قطر يُتوقع أن ترتفع المصاريف اللوجستية والتنقل بين 3 دول ضخمة (الولايات المتحدة، كندا، المكسيك) في نسخة 2026 أيضا.