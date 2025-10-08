موعد مباراة مصر ضد جيبوتي بتصفيات كأس العالم والتشكيلتان والقنوات الناقلة

يستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره منتخب جيبوتي ضمن الجولة التاسعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ويكفي المنتخب المصري متصدر المجموعة الأولى برصيد 20 نقطة الفوز على جيبوتي أو بعدها على غينيا بيساو بالقاهرة كي يتأهل للمونديال.

وسيتأهل رفاق محمد صلاح أيضا إذا تعثر أقرب منافسيهم منتخب بوركينا فاسو في حالة خسارته أو تعادله مع سيراليون.

وتشير الأرقام إلى تفوق واضح للمنتخب المصري من حيث الفاعلية الهجومية والانضباط الدفاعي، في حين يعاني منتخب جيبوتي من ضعف واضح في صناعة الفرص والحفاظ على نظافة شباكه.

موعد مباراة مصر وجيبوتي

تقام مباراة مصر وجيبوتي مساء الأربعاء على ملعب العربي الزاولي في المغرب في تمام الساعة السابعة مساءً (19:00) بتوقيت الدوحة ومصر والسعودية، والثامنة مساءً (20:00) بتوقيت الإمارات.

قنوات البث الحي والمباشر لمباراة مصر

ON Sport

MBC

MASR 2

ترتيب مجموعة منتخب مصر

1- مصر: 20 نقطة

2- بوركينا فاسو: 15 نقطة

3- سيراليون: 12 نقطة

4- غينيا بيساو: 10 نقاط

تاريخ المواجهات بين المنتخبين

يمتلك المنتخب المصري الأفضلية التاريخية الكاملة قبل المواجهة المرتقبة، حيث فاز في 3 مباريات، ولم يحقق منتخب جيبوتي الفوز عليه في أي مناسبة.

تشكيلة منتخب مصر المتوقعة أمام جيبوتي

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، محمد حمدي.

خط الوسط: مروان عطية، حمدي فتحي، أحمد مصطفى زيزو.

خط الهجوم: محمد صلاح، مصطفى محمد، محمود حسن تريزيغيه.

تشكيلة منتخب جيبوتي المتوقعة ضد مصر

حراسة المرمى: عمر محمود.

خط الدفاع: أبو بكر عبدي، محمد علي خيري، عبدالمالك زكريا، إبراهيم محمد.

خط الوسط: صادق عدن، أحمديني جوهر، إدريس حميد بلها.

خط الهجوم: معاذ محمد، أحمد عمر، موسى وايس.