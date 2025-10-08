رابطة الدوري الإسباني تؤكد إقامة لقاء فياريال وبرشلونة في ميامي

قال رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم خافيير تيباس، الأربعاء، إن مباراة فياريال على أرضه ضد برشلونة ستقام في 20 ديسمبر/كانون الأول المقبل على ملعب هارد روك في ميامي.

وهذه هي المرة الأولى التي تقام فيها مباراة رسمية في أحد الدوريات الأوروبية خارج بلادها.

وبعد موافقة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) في وقت سابق من هذا الأسبوع، أكد تيباس مكان إقامة المباراة المقررة ضمن الجولة الـ17.

وقال تيباس، في بيان الأربعاء، مدافعا عن القرار "هذه مباراة واحدة من أصل 380 مباراة تشكل الموسم. تمثل رابطة الدوري الإسباني ملايين المشجعين حول العالم، بما في ذلك مجموعة من الأشخاص الذين يتابعون فرقهم بشغف ويستحقون فرصة تجربة مشاهدتها مباشرة مرة واحدة على الأقل".

وأضاف "تهدف هذه المباراة إلى تقريب كرة القدم لدينا من قاعدة الجماهير العالمية دون التقليل من التزامنا تجاه أولئك الذين يستمتعون بها أسبوعا تلو الآخر في الملاعب بجميع أنحاء إسبانيا".

وتم فتح باب التسجيل المسبق لشراء التذاكر بالفعل على موقع لا ليغا ميامي (LALIGAMIAMI.com) ومن المقرر طرح التذاكر للبيع في 22 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، حيث تواصل رابطة الدوري الإسباني جهودها لتوسيع نطاق وجودها في السوق المربحة في أميركا الشمالية.

وتسلط المباراة، المقرر إقامتها على ملعب هارد روك الذي يسع 65 ألف متفرج، الضوء على التوتر بين الطموحات العالمية لكرة القدم وجذورها في المجتمعات المحلية.

وفي حين تهدف رابطة الدوري الإسباني إلى عرض منتجاتها أمام جمهور دولي، فقد أشعلت هذه الخطوة الجدل مجددا حول التوازن بين المصالح التجارية وتقاليد الرياضة.

الاستلهام من الدوريات الأميركية

واستلهاما من إستراتيجيات دوري كرة القدم الأميركية ودوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، أمضى الدوري الإسباني لكرة القدم ما يقرب من عقد من الزمان في ملاحقة طموحاته عبر الأطلسي، على الرغم من أنه واجه ردود فعل عنيفة من المشجعين واللاعبين والاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) ذاته.

وأعرب ألكسندر تشيفرين رئيس اليويفا عن تحفظاته بشأن هذه الخطوة، قائلا "يجب أن تقام مباريات الدوري على أرض الوطن، أي شيء آخر من شأنه أن يحرم المشجعين المخلصين من حضور المباريات ويحتمل أن يقدم عناصر مشوهة في المسابقات".

وأضاف "بينما من المؤسف السماح بإقامة هاتين المباراتين، فإن هذا القرار استثنائي ولا ينبغي اعتباره سابقة" في إشارة أيضا إلى مباراة ميلان في الدوري الإيطالي أمام كومو والتي ستقام في بيرث بأستراليا في أوائل فبراير/شباط المقبل.

وتابع "التزامنا واضح: وهو حماية نزاهة الدوريات الوطنية وضمان بقاء كرة القدم راسخة في بيئتها المحلية".