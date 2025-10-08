كونسيساو: جئت لصناعة المجد مع الاتحاد السعودي

أعلن نادي الاتحاد حامل لقب الدوري السعودي لكرة القدم للمحترفين -اليوم الأربعاء- تعيين البرتغالي سيرجيو كونسيساو مدربا للفريق بعقد يستمر حتى عام 2028 خلفا للفرنسي لوران بلان.

وجاء الإعلان عبر مقطع فيديو نشره النادي على منصة إكس، وتضمن كلمة لكونسيساو قائلا "أنا سيرجيو كونسيساو، جئت لصناعة المجد مع

الاتحاد".

وكشف الاتحاد عن أعضاء الجهاز الفني الذي ضم كلا من المدربين المساعدين جواو كوستا وفابيو مورا، ومدربي الحراس ديامانتينو فيجيريدو وفيدران رونجي، والمحلل الفني سيرامانا ديمبلي، والمعد البدني برونو ماتوس.

ويحتل الاتحاد المركز الثالث في الدوري برصيد 9 نقاط حصدها من 4 مباريات ويخوض مباراته المقبلة في المسابقة أمام الفيحاء يوم 17 أكتوبر/تشرين الأول.

وكان الاتحاد أعلن أواخر سبتمبر/أيلول الماضي إنهاء العلاقة التعاقدية مع بلان وجهازه المعاون.

🧐 تعرّف على الطاقم الفني الجديد للنمور 🎩⚽️ pic.twitter.com/TPaIztiDpf — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) October 8, 2025

وجاءت الإقالة بعد يوم واحد من خسارة الاتحاد صفر-2 أمام النصر في الدوري السعودي، والتي تسببت في تراجع حامل اللقب إلى المركز الثالث في جدول الترتيب.

وتولى حسن خليفة قيادة الفريق بشكل مؤقت بمساعدة إيفان كاراسكو مدرب فريق تحت 21 عاما.

وكان كونسيساو أقيل من تدريب ميلان يوم 29 مايو/أيار الماضي بعد موسم مخيب للآمال احتل فيه الفريق المركز التاسع في دوري الدرجة الأولى الإيطالي ليغيب هذا الموسم عن المشاركة في المسابقات الأوروبية لأول مرة منذ 2019.

وجاء ذلك رغم البداية الجيدة التي حققها كونسيساو مع ميلان بعد تعيينه في ديسمبر/كانون الأول العام الماضي، إذ قاده للفوز بكأس السوبر الإيطالية في في ثاني مبارياته مع الفريق.