رونالدو أول ملياردير في عالم كرة القدم

حقق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي، إنجازا تاريخيا خارج المستطيل الأخضر، بعد أن أصبح أول ملياردير في عالم كرة قدم.

بلغت ثروة رونالدو 1.4 مليار دولار بعد تقييم شامل لممتلكاته، ليُسجَّل اسمه لأول مرة في مؤشر "بلومبيرغ" للمليارديرات.

ويأتي هذا الإنجاز بعد توقيعه في يونيو/حزيران الماضي عقدا ضخما مع نادي النصر السعودي، ويُقدَّر بأكثر من 400 مليون دولار، ليصبح أحد أكبر العقود في تاريخ اللعبة الشعبية الأولى.

رونالدو أول ملياردير

وخلال أكثر من عقدين ارتدى "الدون" البالغ من العمر 40 سنة، قمصان أكبر الأندية في العالم، في مقدمتها ريال مدريد ومانشستر يونايتد ويوفنتوس، وجنى عشرات ملايين الدولارات من الرواتب مع هذه الفرق ناهيك عن عقود بأرقام فلكية مع شركات عالمية، إضافة إلى إطلاقه عدة خطوط أعمال باسم "سي آر 7" بينها الملابس والعطور والعقارات والفنادق والمراكز الطبية والعلاجية.

ورغم رفض مساعديه والمقربين منه التعليق على دخول رونالدو رسميا نادي المليارديرات، تؤكد الوكالة المرموقة أن التقييم يأخذ في الاعتبار رواتبه من لعب كرة القدم واستثماراته وصفقات الرعاية، مع تعديلها وفقا لمعدلات الضرائب السائدة وأداء السوق.

ورونالدو -الذي سمي بهذا الاسم تيمُّنا بالرئيس الأميركي الراحل رونالد ريغان- كسب أكثر من 550 مليون دولار كراتب بين عامي 2002 و2023. كما وقّع عقدا مع شركة نايكي لمدة عقد كامل مقابل ما يقارب 18 مليون دولار سنويا، بالإضافة إلى عقود رعاية أخرى مع علامات تجارية أخرى، مما أضاف أكثر من 175 مليون دولار إلى صافي ثروته. وحقق انتقاله إلى النصر عام 2023 دخلا سنويا يقارب 200 مليون دولار كراتب ومكافآت معفاة من الضرائب، إضافة إلى امتيازات أخرى، منها مكافأة توقيع بقيمة 30 مليون دولار.

إعلان

في المقابل، حقق غريمه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أكثر من 600 مليون دولار كراتب قبل الضرائب خلال مسيرته المهنية، وفقا لمؤشر بلومبيرغ للثروات، بما في ذلك 20 مليون دولار راتبا سنويا مضمونا منذ 2023 وسط أخبار وتقارير إعلامية تتحدث عن اتفاقية تقاسم إيرادات بين ميسي وشركة آبل الناقلة الحصرية للدوري الأميركي للمحترفين بكرة القدم.

ويُمثل راتب ميسي المضمون خلال الموسمين الماضيين حوالي عُشر دخل رونالدو خلال الفترة نفسها. وقد استفاد اللاعبان من تضخم كبير في رواتبهما، متجاوزين بكثير أرباح نجوم سابقين مثل ديفيد بيكهام، الذي كسب حوالي 100 مليون دولار قبل اعتزاله عام 2013.

من الفقر إلى الثراء الفاحش

وعاش رونالدو حياة صعبة في طفولته، حيث روى مرات عدة أنه كان لا يملك ثمن "فطيرة برغر"، مما جعله يأكل بقايا طعام زبائن أحد المطاعم في العاصمة البرتغالية لشبونة، وترك المدرسة في سن 14 عاما ليكرّس حياته لكرة القدم.

ولمع نجمه مع سبورتينغ لشبونة قبل أن ينضم إلى مانشستر يونايتد عام 2003، ثم إلى ريال مدريد في صفقة قياسية بعد 6 سنوات، ليصبح أحد أعلى اللاعبين أجرا في العالم.

ألقاب رونالدو الجماعية والفردية

وفاز رونالدو بـ31 لقبا في مسيرته مع جميع الأندية التي لعب لها، بداية من سبورتينغ لشبونة حتى حصد البطولة العربية مع النصر في 2023: