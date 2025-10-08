أكثر من مليار يورو ميزانية برشلونة الموسم الجاري

كشف نادي برشلونة عن تفاصيل السنة المالية 2025/2024 مع تقديم توقعات موسمية للموسم الجاري، مؤكدا استمرار انتعاشه المالي بعد سنتين من النتائج الإيجابية المتتالية.

أرقام السنة المالية 2025/2024

الموسم الماضي، بلغ الدخل العادي للنادي 994 مليون يورو، رغم انتقال الفريق للعب مؤقتًا في ملعب مونتجويك الأولمبي، وساهم الأداء الرياضي الممتاز واستجابة الجماهير في زيادة إيرادات الملعب بأكثر من 39 مليون يورو، بينما ساهم النشاط التجاري في تعزيز النمو.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 نجم ريال مدريد يكشف أسرار تعثر برشلونة

نجم ريال مدريد يكشف أسرار تعثر برشلونة list 2 of 2 فليك مدرب برشلونة وشبح الموسم الثاني.. حقيقة أم خرافة؟ end of list

وتمكنت الإدارة من خفض الدين إلى 469 مليون يورو، أي أقل بـ90 مليون عن الموسم السابق، بفضل إعادة تقييم المنتجات وبيع الضيافة وتوقيع اتفاقيات استثنائية مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا).

وبلغت كتلة الرواتب 54% من الدخل العادي، ضمن حدود اللعب المالي النظيف، مع تحقيق تحسن نقطتين عن الموسم السابق. على مستوى النتائج، سجل النادي نتيجة عادية إيجابية بقيمة 2 مليون يورو، رغم تسجيل خسارة صافية بعد الضرائب بلغت 17 مليون يورو نتيجة أحداث استثنائية.

الرعايات والتسويق

وفي مجال الرعاية والتسويق، حقق برشلونة إيرادات قياسية بلغت 259 مليون يورو، في حين وصلت إيرادات التسويق إلى 170 مليون يورو، بزيادة 55% عن الموسم السابق، مدفوعة باتفاقيات إستراتيجية مع شركاء مثل شركة "نايكي".

توقعات موسم 2025/2024

وبالنسبة للموسم الجاري، يتوقع النادي تحقيق دخل عادي يصل إلى 1.075 مليار يورو، مدفوعًا بالعودة إلى ملعب "سبوتيفاي كامب نو"، التي ستضيف نحو 50 مليون يورو لإيرادات الملعب. ويهدف النادي إلى الحفاظ على نتيجة إيجابية قبل الضرائب التي تبلغ 5 ملايين يورو للموسم الثالث على التوالي.

كما يواصل برشلونة تعزيز حضوره الرقمي والجماهيري، إذ يتابع قنواته على يوتيوب أكثر من 25 مليون مشترك، وسجل حضورا جماهيريا قويا خلال كأس غامبر مع 9.7 ملايين متابع.

ويؤكد النادي أن هذه المؤشرات المالية الإيجابية، إلى جانب مراقبة الرواتب وخفض الديون، تضع برشلونة في موقع قوي لمواجهة الموسم الجديد وتحقيق استقرار طويل الأمد.