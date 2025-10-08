نستعرض المنتخبات المتأهلة لكأس العالم 2026 لكرة القدم، وسط مشاركة قياسية عربية في ظل زيادة عدد منتخبات المونديال.

وتتواصل التصفيات المؤهلة واستعدادات العالم لنهائيات كأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة والمكسيك وكندا خلال الفترة من 11 يونيو/حزيران إلى 19 يوليو/تموز 2026، في نسخة تاريخية هي الأكبر في تاريخ المونديال بمشاركة 48 منتخبا للمرة الأولى.

قائمة المنتخبات التي ضمنت تأهلها حتى الآن إلى نهائيات مونديال 2026، إلى جانب أفضل نتائجها السابقة في تاريخ البطولة:

نبدأ بالمنتخبات المضيفة:

الولايات المتحدة:

المشاركة: المضيفة.

أفضل أداء: المركز الثالث (1930).

المشاركة: المضيفة.

أفضل أداء: دور الثمانية (1970 / 1986).

المشاركة: المضيفة.

أفضل أداء: دور المجموعات (1986 / 2022).

آسيا

اليابان: تأهلت في 20 مارس/آذار.

أفضل أداء: دور الـ16 (2002 / 2010 / 2018 / 2022).

أفضل أداء: دور المجموعات (1978 / 1998 / 2006 / 2014 / 2018 / 2022).

أفضل أداء: المركز الرابع (2002).

أفضل أداء: لم تتأهل من قبل (الظهور الأول).

أفضل أداء: لم يتأهل من قبل (الظهور الأول).

أفضل أداء: دور الـ16 (2006 / 2022).

أفريقيا

المغرب: تأهل في الخامس من سبتمبر/أيلول.

أفضل أداء: نصف النهائي (2022).

أفضل أداء: دور المجموعات (1978 / 1998 / 2002 / 2006 / 2018 / 2022).

أفضل أداء: دور الـ16 (1934).

أميركا الجنوبية

البرازيل: تأهلت في العاشر من يونيو/حزيران.

أفضل أداء: الفوز باللقب (1958 / 1962 / 1970 / 1994 / 2002).

أفضل أداء: الفوز باللقب (1978 / 1986 / 2022).

أفضل أداء: الفوز باللقب (1930 / 1950).

أفضل أداء: ربع النهائي (2014).

أفضل أداء: ربع النهائي (2010).

أفضل أداء: دور الـ16 (2006).

أوقيانوسيا

نيوزيلندا: تأهلت في 24 مارس/آذار.

أفضل أداء: دور المجموعات (1982 / 2010).

تمثيل عربي مميز

تشارك 4 منتخبات عربية حتى الآن في المونديال المقبل هي:

المغرب (بطل إنجاز 2022 التاريخي).

الأردن (المشاركة الأولى).

تونس (صاحبة 6 مشاركات سابقة).

مصر (العودة بعد غياب منذ 2018).

ويأمل العرب في تكرار أو تجاوز إنجاز "أسود الأطلس" الذين وصلوا إلى نصف نهائي كأس العالم قطر 2022، كأول منتخب عربي وأفريقي يحقق ذلك.