منبوذ برشلونة يحطم رقما قياسيا في الدوري الفرنسي

في تطور مفاجئ استعاد موهبة برشلونة السابق أنسو فاتي حسه التهديفي منذ انضمامه إلى موناكو محطما رقما قياسيا صمد 77 عاما في الدوري الفرنسي.

يُكمل فاتي عامه الـ23 في 31 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، في وقت مثير للغاية ضمن مسيرة واعدة أبطأتها الإصابات.

المهاجم، المعار من برشلونة إلى موناكو بعد تجديد عقده حتى 2028، أصبح هداف الدوري الفرنسي بشكل مفاجئ، برصيد 5 أهداف في 3 مباريات فقط، مُتعادلا مع الأرجنتيني خواكين بانيتشيلي (ستراسبورغ).

خريج أكاديمية برشلونة، الذي انضم إلى الفريق الأول تحت قيادة إرنستو فالفيردي في أغسطس/آب 2019 بعمر 16 عاما و298 يوما سجل رقما قياسيا في الدوري الفرنسي.

وأصبح أنسو فاتي أسرع لاعب يصل إلى 5 أهداف في الدوري الفرنسي منذ عام 1948، في 126 دقيقة، متجاوزا الرقم القياسي الذي يحمله يوهان أوديل (فالنسيان)، الذي سجل 5 أهداف في 137 دقيقة.

ويبلغ متوسط ​​أهدافه 1.67 هدفا في المباراة الواحدة في الدوري الفرنسي. كما سجل هدفا في دوري أبطال أوروبا.

مسيرة متعثرة مع برشلونة

وُلد فاتي في غينيا بيساو في 31 أكتوبر/تشرين الأول 2002، وخاض أول مباراة احترافية له مع برشلونة وهو في الـ16 من عمره في 25 أغسطس/آب 2019.

دافع فاتي عن ألوان النادي الكتالوني في 123 مباراة (29 هدفا و8 تمريرات حاسمة)، وفاز بلقب الدوري الإسباني مرتين (2023 و2025) والكأس الإسبانية مرتين أيضا (2021 و2025) على غرار الكأس السوبر الإسبانية (2023 و2025).

حصل فاتي على عدة فرص خلال الموسم الماضي لكنه لم يستغل الثقة التي منحها إياه المدرب هانسي فليك، الذي نصحه بالرحيل في فترة الانتقالات الشتوية الماضي بحثا عن دقائق للعب.

وعانى فاتي الموسم الماضي من كثرة الإصابات، واكتفى بخوض 11 مباراة فقط من دون أن يسجل أي هدف، مما جعله متحفزا لإعادة إطلاق مسيرته بألوان موناكو الذي ضم هذا الصيف لاعب الوسط الفرنسي بول بوغبا بطل مونديال 2018 والمدافع الإنجليزي إريك داير.