نجم ريال مدريد يكشف أسرار تعثر برشلونة

تطرق لاعب وسط ريال مدريد السابق توني كروس إلى الأسباب التي أدت إلى تعثر فريق برشلونة مؤخرا محليا وقاريا.

وتعرض النادي الكتالوني لهزيمة كبيرة أمام إشبيلية 1-4 في الجولة الثامنة من الدوري الإسباني، وقبلها خسر أمام باريس سان جيرمان بهدف في الوقت القاتل ضمن الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا (1-2).

وكشف النجم الألماني المعتزل عن ثغرات في أسلوب لعب فريق هانسي فليك المحفوف بالمخاطر والذي يُرهقهم في نهاية المباريات.

وفي أحدث حلقاته في بودكاست "إينفخ مال لوبن" (Einfach mal Luppen) نقلها برنامج "إل تشيرينغيتو"، تحدث كروس عن الانتكاسات التي مني بها برشلونة، سواء في دوري أبطال أوروبا ضد باريس سان جيرمان (1-2)، أو في الدوري الإسباني ضد إشبيلية (4-1).

وعن أسلوب الدفاع المتقدم، كان كروس واضحا في تحليله وقال "يمتلك برشلونة أحد أكثر أساليب اللعب جاذبية في أوروبا، لكنهم يُخاطرون كثيرا لدرجة أنه في يوم سيئ لبيدري أو لامين جمال أو رافينيا، يُمكن لأي فريق أن يُلحق بهم الضرر ويُقصيهم من دوري أبطال أوروبا".

وأضاف "لقد حدث لهم هذا بالفعل العام الماضي مع إنتر ميلان (في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا)، وهذا العام، سواء في دور الـ16 أو ربع النهائي أو نصف النهائي أو النهائي، سيواجهون في مرحلة ما خصمًا كهذا".

ويُحذر الدولي الألماني السابق، الذي ارتدى القميص الأبيض بين عامي 2014 و2024، من أن "هذا سيحدث لبرشلونة في دوري أبطال أوروبا"، لكنه استطرد "لا أعتقد أن يحدث ذلك في الدوري الإسباني لأنهم مسيطرون للغاية".

الإرهاق في الدقائق الأخيرة

إلى جانب ذلك، أشار كروس إلى أن التعب في الدقائق الأخيرة كان من أكبر مشاكل برشلونة في بداية الموسم "خاصةً منذ الدقيقة 75 فصاعدا".

وقال "نلاحظ أن الجميع يشعرون بالتعب ولا يغيرون أسلوب لعبهم لإغلاق المساحات".

إعلان

وأضاف "إذا كنت متعبًا ولم تغير أسلوب لعبك، يتضح جليًا مدى تعرضك للخطر".

ولعب برشلونة بخط دفاع متقدم جدا، مما سمح لباريس سان جرمان باستغلال المساحات خلف الظهيرين والعمق الدفاعي، خصوصا في الشوط الثاني. إذ إن الهدف القاتل في الدقيقة 90 جاء نتيجة سوء تمركز دفاعي وعدم قدرة الفريق على التغطية العكسية.

ورغم أن فليك يطبق فلسفة الضغط العالي والدفاع المتقدم، فإن بعض اللاعبين لا يمتلكون القدرات الفنية والبدنية لتطبيق هذه الأفكار، مما أدى إلى تكرار الأخطاء الدفاعية في أكثر من مباراة، وليس فقط أمام باريس، بل تكرر الأمر أمام إشبيلية في الليغا.