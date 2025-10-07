ميسي وزيدان ومارادونا في مكان واحد

على بُعد خطوات قليلة من ساحة "بويرتا ديل سول" الشهيرة، ينبض قلب مدريد بمعرض فريد من نوعه يجمع بين الماضي والحاضر والمستقبل في تجربة غامرة لكرة القدم العالمية.

إنه "ليجيندز، موطن كرة القدم" (Legends – The Home of Football)، المشروع الذي أطلقته رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم (LALIGA) ليحوّل الشغف باللعبة إلى رحلةٍ تفاعلية عبر الزمن.

تجربة لا مثيل لها لعشاق كرة القدم

يمتد معرض "أساطير مدريد" على مساحة 4200 متر مربع موزعة على 7 طوابق، ويضم أكثر من 600 قطعة أصلية من تذكارات كرة القدم، ضمن مجموعة أكبر تصل إلى 5 آلاف قميص وميدالية وحذاء ارتداها نجوم اللعبة في بطولات رسمية منذ عام 1867 وحتى اليوم.

من قميص يوهان كرويف الأسطوري إلى أحذية بيليه وميدالياته الأولمبية، ومن قميص ميسي في كامب نو إلى قميص زيدان في مونديال 1998، يُقدّم المعرض تجربة حسية ومرئية تحاكي التاريخ وتعيد كتابة ذاكرة الملاعب.

ميسي وزيدان ومارادونا في طابق واحد

في الطابق الثالث، يمكن للزوار مشاهدة ما يُعرف بـ"جواهر التاج"، حيث تُعرض قطعٌ نادرة مثل:

قميص بيليه في مونديال المكسيك 1970

قميص ماريو كيمبس في كأس العالم 1978

قميص مارادونا في مونديال المكسيك 1986

قميص زين الدين زيدان في فرنسا 1998

قميص رونالدو نازاريو في كوريا واليابان 2002

قميص ميسي من أولمبياد بكين 2008

هنا، تتلاقى الأساطير في مشهد واحد، يجسد عبقرية كرة القدم عبر العصور.

🌟 De los trofeos más icónicos a las camisetas que hicieron historia. 👉 #Legends es el plan imprescindible en Madrid, con un 30% de descuento de lunes a jueves. — LEGENDS – The Home of Football (@museolegends) September 23, 2025

جولة عبر البطولات والذكريات

في الطابق الأول، يكتشف الزوار أقسامًا مخصصة لبطولة أوروبا وكوبا أميركا والدوري الإسباني والمنتخب الإسباني، مع معروضات مميزة مثل قميص إيكر كاسياس الموقّع من أبطال 2010 وقميص ميسي من أفضل مواسمه مع برشلونة.

أما الطابق الثاني فيحتفي بدوري أبطال أوروبا وكأس ليبرتادوريس والألعاب الأولمبية، مع تذكارات من أساطير مثل دي ستيفانو وبيكنباور ورونالدينيو.

تقنيات غامرة وترفيه عائلي

لا يقتصر المعرض على مشاهدة القطع التاريخية، بل يقدم تجربة تفاعلية بتقنيات الواقع الافتراضي (VR) والسينما رباعية الأبعاد (4D)، إضافة إلى ألعاب الميتافيرس ومساحات ترفيهية للعائلات والأطفال.

الهدف، كما تقول إدارة المعرض، هو جعل كرة القدم وسيلةً للتواصل بين الأجيال والثقافات، وتجربةً تعليمية وترفيهية في الوقت نفسه.

ذاكرة حية ومستقبل واعد

منذ افتتاحه عام 2023، تحوّل "ليجيندز" إلى أحد أبرز معالم مدريد السياحية، إذ يستقطب مئات الآلاف من عشاق كرة القدم من مختلف دول العالم. المشروع لا يتوقف هنا، فخطة LALIGA تشمل التوسع عالميًا بافتتاح فروع مماثلة في مدن كبرى خلال السنوات المقبلة.

وبين القمصان والميداليات والذكريات، يختصر المعرض حكاية كرة القدم فنا وثقافة وهوية عالمية. فهنا يتلاقى ميسي ومارادونا وزيدان، لا كمجرد لاعبين، بل كأساطير تصنع المجد جيلا بعد جيل.