موعد مباراة المغرب ضد البحرين والقنوات الناقلة للبث المباشر

سيواجه المنتخب المغربي نظيره البحريني في مباراة دولية ضمن استعدادات "أسود الأطلس" لكأس الأمم الأفريقية 2025 التي ستُقام على أرضهم في ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وحجز المغرب مكانه في بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

موعد مباراة المغرب والبحرين الودية

ستُقام المباراة يوم الخميس 9 أكتوبر/تشرين الأول، على الملعب الجديد الأمير مولاي عبد الله بالرباط.

وتنطلق الساعة العاشرة مساء (22:00) بتوقيت قطر والسعودية ومصر، الثامنة مساء (20:00) بتوقيت المغرب.

قنوات البث المباشر لمباراة المغرب ضد البحرين

الرياضية المغربية

ويمكنكم متابعة تفاصيل المباراة لحظة بلحظة عبر تغطيات رياضية مباشرة.

وبعد مواجهة البحرين يخوض منتخب المغرب بقيادة المدرب وليد الركراكي ودية ثانية ضد الكونغو الديمقراطية.

وتُمثل المباراتان الوديتان فرصة ثمينة لاختبار جاهزية اللاعبين ويساعدهم على التعود على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله وأجوائه.

وفي تصنيف الفيفا للمنتخبات، يحتل أسود الأطلس الآن المركز 11 بعد تجاوز ألمانيا، محافظين على صدارة أفريقيا والعالم العربي.

من جهته، سيخوض المنتخب البحريني مباراتين وديتين أمام المغرب ثم مصر في 12 من الشهر ذاته بمدينة المحمدية.

المواجهتان ستشكّلان فرصة مثالية للجهاز الفني بقيادة المدرب دراغان تالاييتش للوقوف على جاهزية اللاعبين والإعداد للاستحقاقات المقبلة.

وكان من المقرر أن يخوض المنتخب البحريني مباراتين وديتين مع المنتخب المصري في البحرين خلال أكتوبر الجاري، قبل أن يتم تعديل البرنامج استجابة لدعوة الاتحاد المغربي لكرة القدم.