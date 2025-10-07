موعد مباراة الجزائر ضد الصومال بتصفيات كأس العالم والتشكيلتان والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة الجزائر ضد الصومال في الجولة التاسعة لتصفيات كأس العالم 2026 لكرة القدم والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للمنتخبين.

تترقب الجماهير الجزائرية موعد مباراة منتخبها ضد الصومال في تصفيات المونديال المقرر إقامته في أميركا وكندا والمكسيك، على أمل حسم التأهل رسميًا إلى كأس العالم قبل الجولة الأخيرة.

تُقام المباراة يوم الخميس المقبل التاسع من أكتوبر/تشرين الأول 2025، على ملعب ميلود هدفي بمدينة وهران حسب التوقيت التالي:

الخامسة مساء 17:00 بتوقيت الجزائر والمغرب.

السابعة مساء 19:00 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والقاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الجزائر والصومال بتصفيات كأس العالم:

ON Sport

MBC

القناة الأرضية الجزائرية (PROGRAME NATIONAL)

وتضم مجموعة الجزائر في تصفيات المونديال كلا من:

بوتسوانا

موزمبيق

أوغندا

غينيا

الصومال

الجزائر تبحث عن العودة إلى المونديال

يدخل المنتخب الجزائري المواجهة متصدرًا المجموعة السابعة برصيد 19 نقطة من 8 مباريات، بعد تحقيق 6 انتصارات وتعادل واحد وخسارة واحدة.

ويأتي منتخبا أوغندا وموزمبيق خلفه بـ15 نقطة لكل منهما، مما يجعل الفوز على الصومال ضروريًا لضمان التأهل رسميًا إلى نهائيات كأس العالم 2026 دون انتظار نتائج المنافسين.

ويأمل الخضر في العودة إلى المونديال بعد غيابهم عن نسختي روسيا 2018 وقطر 2022، لاستعادة "الخضر" بريقه بقيادة نجومه المحترفين في أوروبا.

التشكيل المتوقع للجزائر

أليكسيس قندوز (حارس)– حجام– ماندي– توجاي– بن سبعيني– بن طالب– جويري– هشام بوداوي –بن زية– بونجاح– رياض محرز.

التشكيل المتوقع للصومال

عبد الرحمن جاما (حارس)– بكر– يونس فرح– عبد الصمد عبد الله– مختار علي– علي موسى– محمد عمر– شريف– ياسر سعد– هاندوالا بوانا– بلال حبيب.