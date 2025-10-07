مدرب إيطاليا مهاجما إسرائيل: ما يحدث بغزة يمزق قلبي

قال مدرب المنتخب الإيطالي جينارو غاتوزو اليوم الثلاثاء إنه يشعر بألم شديد بسبب الحرب المستمرة منذ عامين في قطاع غزة، وذلك قبيل خوض "الأتزوري" مباراتيه ضمن تصفيات كأس العالم 2026 في كرة القدم، إحداهما ضد إسرائيل.

وتواجه إيطاليا المنتخب الأستوني في تالين السبت المقبل، إلا أن كل الأنظار ستكون شاخصة على المواجهة التالية أمام إسرائيل في أوديني الخميس القادم بعدما عمّت مظاهرات شعبية مؤيدة للفلسطينيين مختلف أرجاء إيطاليا الأسبوع الماضي.

وفي يوم إضراب نُظم دعما للفلسطينيين الجمعة الماضي، توجّه متظاهرون إلى مركز تدريب المنتخب الإيطالي في فلورنسا للمطالبة بإلغاء المباراة، ومن المتوقع تنظيم مزيد من الاحتجاجات في أوديني قبل مباراة الأسبوع المقبل.

"ما يحدث بغزة يمزق قلبي"

وقال غاتوزو للصحافيين الثلاثاء "نحن نعلم أننا مضطرون لخوض المباراة لأننا إن لم نفعل فسنُعتبر خاسرين بثلاثة أهداف دون رد.. أكرر مرة أخرى، إن ما يحدث للمدنيين الأبرياء وللأطفال أمر مؤلم للغاية ويمزق قلبي رؤيته".

شهدت إيطاليا في نهاية الأسبوع الماضي واحدا من الاحتجاجات الكبيرة في أوروبا ضد استمرار الهجوم الإسرائيلي على غزة الذي بدأ قبل عامين عندما عبر مسلحون من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الجدار الفاصل وهاجموا تجمعات سكنية إسرائيلية.

لكن نتيجة حجم القتل والدمار الذي يلحق بغزة، تتزايد الدعوات المطالبة بحظر مشاركة إسرائيل في المنافسات الرياضية الدولية.

وشهدت مبيعات تذاكر مباراة الثلاثاء المقبل بطئا ملحوظا، مع توقع وجود مساحات شاغرة كبيرة في ملعب "بلو إنرجي" الذي سيخضع لإجراءات أمنية مشددة.

وتابع غاتوزو "الأجواء لن تكون سهلة، لأن هناك نحو 10 آلاف شخص سيكونون خارج الملعب، و5 إلى 6 آلاف فقط داخله".

وأضاف "نحن نريد التأهل إلى كأس العالم، وكنت أفضل أن نخوض المباراة على أرضنا أمام جماهير متحمسة، كما حدث في بيرغامو قبل شهر عندما فزنا على إستونيا 5-0".

وتحتل إيطاليا، التي فشلت في بلوغ النهائيات في النسختين الأخيرتين، المركز الثاني في المجموعة التاسعة بالتساوي بتسع نقاط مع إسرائيل، وبفارق ست نقاط عن النرويج المتصدرة، مع مباراة أقل منهما.

يضمن الفريق المتصدر فقط تأهله المباشر إلى النهائيات المقررة الصيف المقبل في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، في حين يخوض صاحب المركز الثاني مواجهة الملحق.

وخرج المنتخب الإيطالي الشهر الماضي فائزا على إسرائيل 5-4 في مواجهة مشحونة أقيمت في المجر حيث يخوض الأخير مبارياته البيتية منذ إعلان الدولة العبرية حربها الدموية التي تصفها مؤسسات أممية بـ"حرب إبادة" على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وخلال مواجهة البلدين الأخيرة في ديبريسين، أدار مشجعو المنتخب الإيطالي ظهورهم لأرضية الملعب أثناء عزف النشيد الوطني الإسرائيلي، في وقت سُمعت فيه صفارات استهجان من بعض أنحاء المدرجات، ورفع المشجعون لافتات كُتب عليها "توقفوا".