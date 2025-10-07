كواليس وصول نجل زيدان للجزائر للانضمام لـ"محاربي الصحراء"

وصل لوكا زيدان، نجل الأسطورة زين الدين زيدان إلى الجزائر الاثنين من أجل الانضمام إلى تشكيلة محاربي الصحراء بعد أن غير جنسيته الرياضية. حيث حظي باستقبال جماهيري كبير وبحفاوة من زملائه الجدد.

والتحق لوكا بمعسكر المنتخب الجزائري بعد استدعائه لأول مرة من طرف المدرب فلاديمير بيتكوفيتش.

وصنع لوكا الحدث، ظهيرة الاثنين، عند وصوله لمطار "هواري بومدين" بالجزائر العاصمة، تحسبا لدخوله المعسكر التحضيري لـ"محاربي الصحراء".

وحظي نجل زيدان باستقبال عدد كبير من المشجعين حيث وقع التذكارات والتقط بعض الصور مع بعضهم قبل أن يستقل سيارة متجهًا إلى مركز سيدي موسى للتدريب.

التقط الاتحاد الجزائري لكرة القدم صورا لحارس مرمى غرناطة، وهو يلوح بيده للجماهير المتجمعة خارج المطار قبل أن يشارك انطباعاته الأولى.

وقال حارس المرمى البالغ من العمر 27 عامًا، والذي لعب مع منتخبات الشباب الفرنسية "أنا سعيد بتواجدي في الجزائر في أول مباراة دولية لي، إنه مصدر فخر لي".

وأضاف "فخور بكوني جزائري وسعيد بتواجدي في الجزائر، أتشوق كثيرًا لظهوري الأول مع المنتخب. أتمنى أن نحقق الفوز في المباراة القادمة من تصفيات كأس العالم، هي مباراة مهمة وأتمنى أن نحظى بدعم الجمهور".

Les coulisses de l’arrivée de Luca Zidane en sélection ! 🇩🇿 [@IcosiumFC] pic.twitter.com/7EL9dapfY7 — La Vague Verte ⭐️🇩🇿⭐️ (@la_vagueverte) October 6, 2025

ثم التقى نجل زين الدين زيدان بزملائه في الفريق قبل أن يتدرب لأول مرة بالزي الرياضي الجزائري.

ويظهر في لقطات من الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وهو يُحيي لاعب خط الوسط المهاجم لباريس إف سي، إيلان قبال، ومدافع ليل، عيسى ماندي، قبل أن يتوجه للتحدث مع المدرب بيتكوفيتش.

واختتم الفيديو قائلا "نأمل في الفوز بالمباراة القادمة للتأهل لكأس العالم. إنها مباراة مهمة، ونأمل أن يكون الشعب الجزائري داعمًا لنا".

ويقترب منتخب الجزائر من حسم بطاقة التأهل لكأس العالم 2026 المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، ويمكن لمنتخب "ثعالب الصحراء" الاحتفال بتأهله إذا تعامل بشكل جيد مع مباراتي الصومال (9 أكتوبر/تشرين الأول) وأوغندا (14 أكتوبر/تشرين الأول)