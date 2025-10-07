قال يولن لوبتيغي مدرب المنتخب القطري لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، إن مواجهة عُمان غدا ضمن ملحق التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 لن تكون سهلة، مؤكدا أن التأهل "حلم الجميع في قطر" ومطالبا بمساندة الجماهير للفريق.

وتتنافس منتخبات إندونيسيا والعراق وعُمان وقطر والسعودية والإمارات في الملحق الذي سيقام خلال الفترة من 8 إلى 14 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 حقيقة تأمين الموساد مباراة إيطاليا وإسرائيل في تصفيات المونديال

حقيقة تأمين الموساد مباراة إيطاليا وإسرائيل في تصفيات المونديال list 2 of 2 رينار للاعبي السعودية: سنتأهل إلى كأس العالم معا end of list

ويقام الملحق بنظام الدوري من دور واحد على مجموعتين، تضم كل واحدة منها 3 منتخبات، على أن يتأهل متصدر كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم التي ستقام العام المقبل في أميركا الشمالية.

وتضم المجموعة الأولى قطر وعُمان والإمارات وتقام منافستها في الدوحة وتضم المجموعة الثانية السعودية والعراق وإندونيسيا وتستضيفها مدينة جدة.

لوبتيغي: التأهل لكأس العالم حلم الجميع في قطر

وقال لوبتيغي (59 عاما) في تصريحات نقلها حساب الاتحاد القطري على منصة إكس "سنواجه منتخبا قويا، وندرك أن المواجهة لن تكون سهلة للطرفين. لكننا نحب هذا النوع من المباريات التي تتطلب أقصى درجات العطاء المطلوب".

وأضاف الإسباني لوبتيغي "نعلم بأن هذا التأهل حلم الجميع هنا في قطر. نسعى بكل عزيمة لتحقيقه من أجل أنفسنا ومن أجل جماهيرنا وكل من يقف خلف المنتخب".

وتابع "ننتظر مؤازرة جماهيرية كبيرة، خاصة أن المباراة تقام على أرضنا وبين جماهيرنا، وهو ما يمنحنا دافعا إضافيا لتحقيق الفوز".

وستقام المباراة غدا على ملعب جاسم بن حمد في الدوحة، وهو ما يعني حضورا جماهيريا كبيرا من قِبل أصحاب الأرض.

وقال بوعلام خوخي قلب دفاع منتخب قطر "جمهورنا هو العنصر القوي والداعم الأول، ونتمنى أن نراهم يشجعوننا بقوة منذ لحظات الإحماء وحتى صفارة النهاية".

وأضاف "ندرك صعوبة المواجهة وحجم المسؤولية الملقاة علينا، فالتأهل يمثل حلما للجميع وسنقاتل من أجل تحقيقه".

إعلان

وتابع "جميع عناصر الفريق من الجهاز الإداري والفني والإداري إلى اللاعبين في جاهزية تامة، والحماس واضح لدى الجميع لخوض هذه المباريات المهمة".