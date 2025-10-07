رينار للاعبي السعودية: سنتأهل إلى كأس العالم معا

أكد الفرنسي إيرفي رينار مدرب المنتخب السعودي لكرة القدم أنه نقل للاعبيه ثقته الكبيرة في قدرتهم على التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026 قبل مواجهة إندونيسيا غدا الأربعاء في افتتاح منافسات الملحق الآسيوي بمدينة جدة.

وتخوض السعودية الدور الرابع من التصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال سعيا لاقتناص أحد المقعدين الأخيرين المخصصين للقارة الآسيوية في كأس العالم المقرر العام المقبل في أميركا الشمالية.

وتستضيف مدينة جدة مباريات المجموعة الثانية من الملحق، والتي تضم إلى جانب السعودية كلا من العراق وإندونيسيا، وتستمر منافساتها حتى الثلاثاء المقبل.

ويستهل "الأخضر" مشواره بمواجهة إندونيسيا على أن يواجه العراق بعد 6 أيام، في مباراة قد تحدد مصيره نحو التأهل المباشر.

رينار: سنتأهل إلى كأس العالم معا

وقال رينار في مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء "نعلم أهمية وجود المنتخب السعودي في كأس العالم، تأهلنا من ملعبنا في 2018، وأيضا في 2022 صعدنا من هنا (ملعب الإنماء بمدينة الملك عبد الله الرياضية)، ندرك مدى حرص الجماهير على المشاركة، ولا بد أن يكون لدينا إصرار وعزيمة على التأهل للمرة السابعة في تاريخنا".

وأضاف المدرب الفرنسي أن الفريق تطور كثيرا منذ توليه المسؤولية قبل عام، مشيرا إلى أن هذا التطور ظهر بوضوح خلال بطولة كأس الخليج الأخيرة "لكن علينا إثبات ذلك داخل الملعب"، على حد قوله.

وأكد رينار أن المنتخب يسير في الطريق الصحيح، معربا عن ثقته في أن جميع اللاعبين سيبذلون أقصى ما لديهم لتحقيق هدف التأهل، موضحا "وجهت رسالة للاعبين قلت فيها: سنتأهل معا إلى كأس العالم".

وكانت السعودية قد خسرت 2-0 أمام إندونيسيا في جاكرتا خلال الدور الثالث من التصفيات، لكن رينار شدد على أن "مباراة غد ستكون مختلفة تماما لأن الفريق تغير كثيرا وتطور فنيا".

وتضم المجموعة الأولى من الملحق منتخبات قطر والإمارات وسلطنة عمان، وتقام مبارياتها في الدوحة.

وسيقام الملحق الآسيوي بنظام الدوري من دور واحد، ويتأهل متصدر كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم، في حين سيلتقي صاحبا المركز الثاني في المجموعتين ذهابا وإيابا يومي 13 و18 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل لتحديد المنتخب الذي سيخوض الملحق العالمي بحثا عن بطاقة تأهل إضافية للقارة الآسيوية.