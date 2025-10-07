الرامي التركي ديكيتش يتألق مجددا بدوري أبطال أوروبا للرماية

بأسلوبه الفريد، أكد الرامي التركي يوسف ديكيتش مكانته الخاصة في عالم الرماية بعد تتوّيجه بالميدالية الذهبية في منافسة مسدس الهواء المضغوط لمسافة 10 أمتار ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا للرماية التي استضافتها إسطنبول.

وجاء فوز ديكيتش هذه المرة برفقة مواطنه مصطفى إنان في فئة الفرق، بعد تفوقهما على الثنائي الألماني كريستيان ريتز وبول فروهليتش في النهائي المثير الذي استمر 3 أيام من المنافسات المكثفة.

وعاد ديكيتش، الذي حظي بشهرة واسعة خلال أولمبياد باريس 2024 بسبب أسلوبه غير التقليدي في الرماية، ليخطف الأضواء مجددا بأسلوبه البسيط والمريح، مرتديا قميصا عاديا ونظاراته التقليدية، من دون الاستعانة بالمعدات الاحترافية التي يستخدمها بقية الرماة.

🏆 Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonlar Ligi 🔫 Sporcumuz Yusuf Dikeç, rakibi Paul Fröhlich'i 17-15 mağlup ediyor ve final maçında Almanya karşısında 1-0 öne geçiyoruz. pic.twitter.com/YMzBdiC1F6 — TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) October 4, 2025

وعقب التتويج بالذهبية، قال ديكيتش إن "أسلوبي في الرماية يجسد الروح الأولمبية الحقيقية: اللعب النظيف والبساطة والطبيعية. لم أكن بحاجة يوما إلى معدات معقدة، أطلق النار بطريقتي".

ويُعرف ديكيتش أيضا بعادته الغريبة أثناء التصويب، إذ يطلق النار وعيناه الاثنتان مفتوحتان، وهي حركة فريدة وصفها بأنها "تفاجئ حتى الحكام".

واحتفل ديكيتش وإنان بالانتصار بالطريقة نفسها التي جعلته أيقونة أولمبية، حين مدّ ذراعه مقلدا حركة المسدس، في مشهد يعكس روح الدعابة والعفوية التي جعلته محبوب الجماهير في كل مكان.