نجم برشلونة وزميل ميسي يعلن موعد اعتزاله

أعلن جوردي ألبا مدافع منتخب إسبانيا وبرشلونة السابق ولاعب إنتر ميامي الحالي، اليوم الثلاثاء، عن اعتزاله بنهاية الموسم الجاري للدوري الأميركي للمحترفين لكرة القدم.

وقرر الظهير الأيسر الإسباني "تعليق حذائه" في عمر 36 عاما، بعد مسيرة طويلة من النجاحات والبطولات.

وخاض ألبا 700 مباراة في مسيرته الكروية، سجل خلالها 51 هدفًا وصنع 135 أخرى.

وفاز جوردي ألبا بالعديد من الألقاب معظمها مع نادي برشلونة، كما حقق لقبين مع نادي إنتر ميامي.

وبدأ ألبا مسيرته ضمن صفوف الناشئين في برشلونة، الذي قرر الاستغناء عنه، لكن النادي تعاقد معه مجددا في 2012 قادما من فالنسيا مقابل 14 مليون يورو (16.34 مليون دولار)، ليقضي 11 موسما مع النادي الكتالوني.

وانضم ألبا إلى إنتر ميامي في عام 2023، ليلحق بزملائه السابقين ليونيل ميسي وسيرجيو بوسكيتس ولويس سواريز، بينما يتولى زميله السابق في برشلونة، خافيير ماسكيرانو، حاليا مسؤولية تدريب الفريق.

وقال ألبا، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه على إنستغرام، "حان الوقت لإنهاء فصل مهم للغاية في حياتي. قررت إنهاء مسيرتي الاحترافية بنهاية هذا الموسم. سأفعل ذلك بقناعة تامة، وراحة بال وسعادة".