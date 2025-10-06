هل رش منتخب باكستان للسيدات مخدرا أثناء مواجهة الهند بكأس العالم للكريكيت؟

وظّفت حسابات على منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من مباراة جمعت بين المنتخبين الباكستاني والهندي ضمن منافسات كأس العالم للكريكيت للسيدات، لتأجيج حالة الكراهية بين البلدين وتحويل مشهد عابر إلى جدل سياسي ورياضي محتدم.

بدأت القصة عندما التقطت كاميرات البث المباشر لقطة لعدد من اللاعبات وهنّ يرششن مادة سائلة داخل أرضية الملعب، في مشهد بدا غريبا عن أجواء المباريات الرسمية، مما فتح الباب أمام تكهنات واتهامات متباينة على المنصات.

فقد ذهبت بعض الحسابات إلى الزعم بأن السائل المستخدم "مادة مخدّرة" تهدف إلى التأثير على أداء اللاعبات الهنديات وإصابتهن بالدوار، بينما اعتبر آخرون أن ما جرى لا يتعدى كونه معطرا للجو استخدم للسخرية من المنافس في أجواء مشحونة بالتوتر الرياضي والسياسي.

المقطع انتشر كالنار في الهشيم عبر مختلف المنصات، وحصد آلاف المشاهدات والتعليقات، بين من تبنى فرضية "الغش" ومن وجد في المشهد فرصة للسخرية من الفريق الباكستاني.

فقد نشر أحد المستخدمين الفيديو مرفقا بتعليق يقول فيه: "تم ضبط لاعبات باكستان وهن يرششن مادة غريبة على أرض الملعب خلال مواجهة الهند، في محاولة لإصابة خصومهن بالدوار".

وأضاف في منشوره أن "حكام المباراة حاولوا التدخل لكن اللاعبات تجاهلن التحذيرات"، واصفا ما حدث بأنه "تصرف مقزز وغير رياضي".

وبين الاتهامات والتهكم، تحول المشهد إلى وقود جديد للتجاذب الإلكتروني بين جماهير البلدين، في تجسيد واضح لكيفية توظيف اللقطات الرياضية البسيطة في خدمة خطاب الكراهية والتحريض العابر للحدود.

🚨 BIG Breaking Pakistan women’s team was caught spraying some kind of drug on the ground during the India vs Pakistan World Cup match to make Indian women players feel dizzy. Umpires tried to stop them, but they didn’t listen. Disgusting act by Pakistan women’s team 🤢 pic.twitter.com/A98oG5DkfW — Gaurav (@k_gauravs) October 5, 2025

الادعاء سرعان ما تحوّل إلى مادة للتندر والسخرية على منصات التواصل، إذ تداولت حسابات هندية المقطع ذاته مستخدمة عبارات تهكمية تستهدف المنتخب الباكستاني في نسخته النسائية والرجالية على حد سواء.

فقد أعاد أحد المستخدمين نشر الفيديو مصحوبا بانتقادات لاذعة وأوصاف ساخرة، معتبرا أن المشهد "رمز للفوضى وسوء التحضير"، بينما نشر آخر المقطع نفسه مع تعليق يقول فيه إن اللاعبات "استخدمن بخاخا معطرا للجو قبل دخول منافساتهن الهنديات إلى أرضية الملعب"، في محاولة لتقزيم الموقف وتحويله إلى "نكتة قومية".

पाकिस्तान महिला टीम भारत बनाम पाकिस्तान विश्व कप मैच के दौरान जमीन पर किसी तरह की नशीली दवाओं का छिड़काव करते हुए पकड़ी गई थी ताकि भारतीय महिला खिलाड़ियों को चक्कर आ सके। अंपायरों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने नहीं सुना. पुरुष टीम की तरह महिलाएं भी वैसी ही है।… pic.twitter.com/3Inp1n1hb2 — mr. ᴩᴀᴛʜᴀᴋ (@mr_pathakshiv) October 5, 2025

كما تداولت حسابات أخرى المقطع مع عبارات مشابهة، من بينها من قال إن "المنتخب الباكستاني النسائي يرش معطرات الجو قبل مواجهة خصومه الهنود"، في خطاب يخلط بين الدعابة والسخرية السياسية، ويعكس في الوقت ذاته حالة الاحتقان الرياضي والإعلامي المتصاعدة بين البلدين، حيث يتحول أي تفصيل بسيط في مباريات الكريكيت إلى مادة خصبة للتهكم والتجييش الوطني.

الحقيقة

وأجرى فريق "الجزيرة تحقق"، فحصا للفيديو المتداول من المباراة، واتضح أنه حديث بالفعل من مباراة أمس التي أقيمت على ملعب "آر بريماداسا" في مدينة كولومبو عاصمة سريلانكا، إلا أن السياقات المتداولة حوله مضللة.

وذكرت وسائل إعلام هندية وباكستانية أن المباراة شهدت توقفا لمدة 15 دقيقة، بسبب تعقيم أرضية الملعب للتخلص من أسراب الحشرات، موضحة أن لاعبات المنتخبين اشتكين من انتشار الحشرات، مما دفع قائدة المنتخب الباكستاني فاطمة سناء بطلب مبيد حشرات بدأت برشه على ملابس اللاعبات.

كما ظهر مقطع آخر دحض الادعاءات المتداولة، نشره مستخدم عبر منصة "إكس"، يُظهر بوضوح دخول أحد عمال الصيانة إلى أرضية الملعب وهو يحمل جهاز رش مخصصا لمكافحة الحشرات، بينما تتصاعد سحب من الدخان الأبيض في أرجاء الميدان.

المشهد أوضح أن ما جرى لم يكن سوى عملية تعقيم لأرضية الملعب بعد شكوى اللاعبات من أسراب الحشرات التي غزت المنطقة الخضراء، وليس كما روج عن "رش مواد مخدرة أو معطرات للسخرية".

وكتب صاحب المقطع معلقا على المشهد: "لم ير مثل هذا من قبل في ملعب للكريكيت أرضية الملعب تكافح الحشرات"، في إشارة إلى الطابع غير المألوف للموقف.

وقد ساعد انتشار هذا الفيديو في تصحيح السردية المضللة، بعدما أكد كثير من المتابعين أن الدخان المتصاعد يعود لمبيدات حشرية تستخدمها الملاعب بشكل دوري في مثل هذه الحالات، وأن اللقطات أُسيء فهمها وتحويرها رقميا لخدمة خطاب الكراهية بين الجماهير الهندية والباكستانية.

Never before seen on a cricket field. The cricket field being cleared of insects #INDvsPAK #WomensWorldCup2025 #colombo pic.twitter.com/akJvBpFXqe — Santosh Menon (@santoshm) October 5, 2025

وانتهت المباراة بفوز الهند على باكستان بفارق 88 نقطة لتحافظ على سلسلة انتصاراتها الخالية من الهزائم أمام جارتها.

وتشهد الهند وباكستان توترات متقطعة بسبب النزاع المستمر حول منطقة كشمير والحروب التي نشبت بين البلدين، ورغم محاولات التهدئة، تظل العلاقات بينهما مشحونة، ويتجسد ذلك في المنافسات الرياضية التي تشهد أجواء متوترة بين اللاعبين والجماهير.