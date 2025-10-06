هالاند: أعيش أفضل فترة في حياتي وابني سرّ سعادتي

قال المهاجم النرويجي إرلينغ هالاند هداف مانشستر سيتي الإنجليزي إنه يعيش أفضل فتراته البدنية والذهنية منذ انطلاق مسيرته، بعدما سجل هدف الفوز 1-0 على برنتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم السبت الماضي.

وأوضح الموقع الرسمي للنادي أن هالاند رفع رصيده إلى 9 أهداف في الدوري هذا الموسم، وسجل الآن في 22 من أصل 23 ملعبا خاض فيها مباريات بالبريميرليج. كما نجح في التسجيل خلال 9 مباريات متتالية مع النادي والمنتخب (10 أهداف مع سيتي و6 مع النرويج)، وهو أطول سجل تهديفي متواصل في مسيرته حتى الآن.

وقال هالاند بعد اللقاء "يمكن القول إنني أعيش أفضل فترة في حياتي. لم أشعر من قبل بحالة أفضل مما أنا عليه الآن".

وأضاف "وجود طفل في حياتي جعلني أفضل، لأنني أصبحت أنفصل عن كرة القدم أكثر من أي وقت مضى وأسترخي عند العودة إلى المنزل، لذا يجب أن أوجه الشكر لابني".

وتحدث المهاجم النرويجي عن المواجهة الصعبة أمام برنتفورد قائلا "كانت مباراة صعبة للغاية. لديهم رميات تماس من منتصف الملعب تقريبا، لكننا كنا مستعدين بفضل العمل الكبير من الجهاز الفني".

وفاز مانشستر سيتي بـ3 نقاط ثمينة أبقته في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 21 نقطة من 8 مباريات، متقدما بفارق نقطتين على أرسنال، ويستعد الفريق لمواجهة تشيلسي في الجولة المقبلة.