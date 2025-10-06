موعد مباراة المغرب ضد كوريا الجنوبية بكأس العالم للشباب والتشكيلة والقنوات الناقلة

موعد مباراة المغرب ضد كوريا الجنوبية في ثمن نهائي كأس العالم للشباب لكرة القدم تحت 20 عاما المقامة في تشيلي.

تأهل "أسود الأطلس" إلى الدور ثمن النهائي بتصدره المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط متقدما بفارق نقطة واحدة عن المكسيك الوصيف.

فيما تأهل منتخب كوريا الجنوبية ضمن أفضل ثوالث بالبطولة باحتلاله المركز الثالث بالمجموعة الثانية.

تقام مباراة المغرب وكوريا الجنوبية فجر الجمعة القادم (منتصف الليل في المغرب) العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الجاري على ملعب "إلياس فيغيروا براندر".

وتنطلق المباراة الساعة الثانية فجر الجمعة (02:00) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والقاهرة (12:00 منتصف الليل بتوقيت المغرب).

قنوات البث الحي والمباشر الناقلة لمباراة المغرب وكوريا الجنوبية بمونديال الشباب

bein sports 1

ويمكنكم متابعة تفاصيل المباراة لحظة بلحظة عبر تغطيات رياضية مباشرة.

ويلعب المنتخب المغربي في ربع النهائي الفائز من مباراة إيطاليا وأميركا.

التشكيلة المتوقعة للمغرب

بن شاوش، معمار، باعوف، بختي، زهواني، الصادق، خليفي، معما، الحداد، ياسين، زيبري.

ويعد منتخب المغرب ممثل العرب الوحيد في ثمن نهائي كأس العالم للشباب تحت 20 عاما بعد خروج منتخبي مصر والسعودية من دور مجموعات البطولة المقامة في تشيلي حتى 20 الشهر الجاري.

واحتل "الفراعنة" المركز الثالث في المجموعة الأولى لكن فارق البطاقات الصفراء حرمه من التأهل في الوصافة ومنح البطاقة لتشيلي التي هزمها في سيناريو دراماتيكي 2-1.

واحتل منتخب السعودية المركز الأخير في المجموعة السادسة بعد أن حصد أول نقطة له في المونديال بتعادله مع النرويج 1-1.