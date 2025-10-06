موعد مباراة السعودية ضد إندونيسيا بالملحق المؤهل لكأس العالم والقنوات الناقلة للبث المباشر

يستهل المنتخب السعودي مشواره في الملحق الآسيوي بمواجهة إندونيسيا في مباراة لا بديل فيها عن الفوز من أجل تعزيز حظوظه في التأهل قبل مواجهة العراق يوم 14 أكتوبر/تشرين الأول، علما بأن "أسود الرافدين" سيواجهون إندونيسيا يوم 11 من الشهر ذاته.

وحل الأخضر ثالثا في المجموعة الثالثة بالمرحلة الحاسمة من التصفيات الآسيوية لينتقل إلى الملحق الآسيوي، حيث سيواجه منتخبي إندونيسيا والعراق لحساب المجموعة الثانية التي تضم المنتخبات الثلاثة.

ويتأهل متصدر هذه المنتخبات مباشرة إلى كأس العالم بينما سيتعين على الوصيف خوض مواجهتين أمام صاحب المركز الثاني بالمجموعة الأولى التي تضم قطر، والإمارات وعمان من أجل التأهل إلى الملحق العالمي المؤهل للمونديال.

موعد مباراة السعودية ضد إندونيسيا في الملحق الآسيوي

تقام المباراة الأربعاء 8 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، على ملعب الإنماء في جدة بالسعودية.

وتنطلق المباراة الساعة الثامنة والربع مساء (20:15) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والقاهرة، (21:15) بتوقيت الإمارات.

قنوات البث المباشر الناقلة لمباراة السعودية ضد إندونيسيا

beIN sports 2



وبالأرقام فإن المنتخب السعودي رغم تفوقه التاريخي أمام إندونيسيا فإنه سيواجه نسخة معدلة من المنتخب الآسيوي الطموح الذي اعتمد في السنوات الأخيرة على "التجنيس" وهو ما منحه 11 لاعبا أجنبيا أغلبهم هولنديون مما رفع من مستوى المنتخب الطامح للظهور في المونديال لأول مرة في تاريخه.

ويتفوق المنتخب الإندونيسي على نظيره السعودي من حيث القيمة السوقية للاعبيه وذلك قبل المواجهة المرتقبة التي تجمع بينهما بالملحق الآسيوي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026 على ملعب الإنماء في جدة.

وبحسب موقع ترانسفير ماركت تبلغ قيمته السوقية 30 مليون يورو مقابل 28 مليون يورو هي القيمة السوقية للاعبي المنتخب السعودي.

كما يتفوق المنتخب الإندونيسي على نظيره العراقي الذي تبلغ قيمته السوقية 22 مليون يورو، في حين ستكون مواجهتهما معا يوم 11 أكتوبر/تشرين الأول حاسمة في تحديد هوية المتأهل بين المنتخبات الثلاثة.

ويأتي مدافع ساسولو الإيطالي، جاي إيدزيس على رأس لاعبي إندونيسيا من حيث القيمة السوقية بـ7 ملايين و500 ألف يورو، يليه زميله كيفين ديكس مدافع بوروسيا مونشنغلادباخ الذي تبلغ قيمته السوقية 5 ملايين يورو.

اللافت أنه رغم تفوق المنتخب الإندونيسي أمام الأخضر تسويقيا فإن هناك فجوة كبيرة للغاية بين الدوريين في كلا البلدين، إذ تبلغ القيمة السوقية للدوري الإندونيسي 78 مليون يورو مقابل مليار و140 مليون يورو لدوري روشن السعودي.