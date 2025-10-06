جدول ومواعيد مباريات الدور الرابع لتصفيات آسيا لكأس العالم 2026

نستعرض جدول مباريات الدور الرابع للتصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 لكرة القدم التي تقام بين 8 و14 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

بعد تأهل 6 منتخبات حتى الآن، بينها الأردن للمرة الأولى في تاريخه، تخوض 6 منتخبات أخرى الدور الرابع، أو دور المجموعات في ملحق التصفيات الآسيوية، في الدوحة وجدة.

وتلعب المباريات بنظام الدوري من جولة واحدة بحيث تخوض قطر والإمارات وعمان المجموعة الأولى في الدوحة، والسعودية والعراق وإندونيسيا الثانية في جدة.

وفي ما يلي جدول مباريات الدور الرابع للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 حسب توقيت قطر والسعودية:

الأربعاء 8 أكتوبر/تشرين الأول:

المجموعة الأولى

عمان ضد قطر- السادسة مساء 18:00 بملعب جاسم بن حمد في الدوحة (15:00 بتوقيت غرينتش)

المجموعة الثانية

إندونيسيا ضد السعودية- الثامنة والربع مساء 20:15 بملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة (17:15 بتوقيت غرينتش)

السبت 11 أكتوبر/تشرين الأول

المجموعة الأولى

الإمارات ضد عمان- الثامنة والربع مساء 20:15 جاسم بن حمد في الدوحة (17:15 بتوقيت غرينتش)

المجموعة الثانية

العراق ضد إندونيسيا- الثامنة والنصف مساء 22:30 مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة (19:30 بتوقيت غرينتش)

الثلاثاء 14 أكتوبر/تشرين الأول

المجموعة الأولى

قطر ضد الإمارات- الثامنة مساء 20:00 بملعب جاسم بن حمد في الدوحة (17:00 بتوقيت غرينتش)

– المجموعة الثانية

السعودية ضد العراق- الساعة التاسعة و45 دقيقة 21:45 بملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة (18:45 بتوقيت غرينتش)

8 منتخبات آسيوية

تتمثل قارة آسيا بـ8 منتخبات مع احتمال ارتفاعها إلى 9 حسب نتائج الملحق العالمي.

يتأهّل الفائزان بصدارة المجموعتين في الدور الرابع مباشرة إلى نهائيات كأس العالم 2026. ويحصل وصيفا المجموعتين على فرصة أخيرة، إذ يلتقيان في مواجهتي ذهاب وإياب يومي 13 و18 نوفمبر/تشرين الثاني، لتحديد ممثل الاتحاد الآسيوي في الملحق العالمي.

ويتعيّن على الفائز في هذه المواجهة تخطّي منتخبات من اتحادات قارية أخرى من أجل حجز إحدى البطاقتين المتبقيتين إلى كأس العالم.