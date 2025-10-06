كانافارو يقود أوزبكستان بكأس العالم 2026

أعلن اتحاد كرة القدم في أوزبكستان اليوم الاثنين تعيين الإيطالي فابيو كانافارو مديرا فنيا للمنتخب الوطني، في إطار استعداداته للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026 للمرة الأولى في تاريخه.

وكان كانافارو، البالغ من العمر 52 عاما، قد قاد منتخب بلاده إيطاليا للتتويج بكأس العالم 2006 في ألمانيا، حين كان قائدا للفريق، قبل أن يتجه إلى التدريب بعد اعتزاله اللعب.

وقال الاتحاد الأوزبكي في بيان "وقع الاتحاد الأوزبكي لكرة القدم عقدا مع فابيو كانافارو، أحد أبرز المدافعين في جيله، لقيادة المنتخب الوطني في المرحلة المقبلة"، دون الكشف عن مدة العقد أو تفاصيله المالية.

ويخلف كانافارو المدرب تيمور كابادزه، الذي قاد أوزبكستان إلى بلوغ كأس العالم لأول مرة في تاريخها خلال التصفيات الآسيوية التي اختُتمت في يونيو/حزيران الماضي.

وسبق لكانافارو تدريب أندية في الصين والسعودية وإيطاليا، كما تولى قيادة منتخب الصين مؤقتا عام 2019. وكانت آخر محطاته التدريبية مع دينامو زغرب الكرواتي، وهي تجربة قصيرة انتهت في أبريل/نيسان الماضي بعد 4 أشهر فقط.