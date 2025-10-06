كأس العالم 2026.. منتخبات قادرة على حسم التأهل في أكتوبر

سيرتفع عدد المتأهلين إلى كأس العالم 2026 في كرة القدم بشهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري، مع اقتراب الانتهاء من التصفيات في اتحادات قارية مختلفة.

وستُعرف في نهاية عام 2025، هوية 42 من أصل 48 مشاركا في كأس العالم، مع اللجوء للملحق لتحديد آخر المتأهلين.

وتاليا احتمالات التأهل إلى النهائيات التي ضمن حتى الآن 18 منتخبا خوضها، من بينها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك التي ستستضيف البطولة العام المقبل.

أفريقيا

ستتأهل مصر الأربعاء حال فوزها على جيبوتي في الدار البيضاء، أو فشل بوركينا فاسو بالفوز على سيراليون.

ستتأهل الجزائر الخميس حال فوزها على الصومال في وهران، أو تعادلها مع الصومال وفشل أوغندا وموزمبيق في تحقيق الفوز، أو خسارة أوغندا وموزمبيق.

ستتأهل غانا إذا فازت على جمهورية أفريقيا الوسطى وفشلت مدغشقر في هزيمة جزر القمر.

ستتأهل ساحل كوت ديفوار إذا فازت على سيشل وخسرت الغابون أمام غامبيا.

ستتأهل السنغال إذا فازت على جنوب السودان وفشلت الكونغو الديمقراطية في هزيمة توغو.

كونكاكاف

ستتأهل هندوراس في 14 أكتوبر/تشرين الأول إذا فازت على كوستاريكا وهاييتي، مع انتهاء مواجهتي نيكاراغوا ضد هاييتي وكوستاريكا ضد نيكاراغوا بالتعادل.

ستتأهل جامايكا إذا فازت على كوراساو وبرمودا وفشلت كوراساو في هزيمة ترينيداد وتوباغو ولم تفز ترينيداد وتوباغو في مباراتيها ضد برمودا وكوراساو.

آسيا

بعد تأهل 6 منتخبات حتى الآن، تخوض 6 منتخبات أخرى الدور الرابع في الدوحة وجدة بين 8 و14 في الجاري.

تخوض قطر والإمارات وعمان المجموعة الأولى، والسعودية والعراق وإندونيسيا الثانية. يتأهل بطل كل مجموعة إلى كأس العالم، على أن يتواجه الوصيفان في مرحلة خامسة في نوفمبر/تشرين الثاني تؤهل إلى الملحق.

𝙁𝙖𝙩𝙚 𝙙𝙚𝙘𝙞𝙙𝙚𝙙. 𝘽𝙖𝙩𝙩𝙡𝙚𝙨 𝙙𝙧𝙖𝙬𝙣.#AFCU23 🇸🇦 Saudi Arabia 2026 Group Stage cast is finalised as 1️⃣6️⃣ aspirants are set to lay their claim to the trophy! 📅 January 6 – 24 pic.twitter.com/23GANxQRoW — #WAC2026 (@afcasiancup) October 2, 2025

أوروبا

من المرجح أن يشهد شهر أكتوبر/تشرين الأول إعلان اسم أولى المنتخبات المتأهلة عن تصفيات أوروبا، لكن ذلك سيخضع لشروط صارمة.

ستتأهل كرواتيا في 12 الجاري إذا فازت على تشيكيا وجبل طارق، بينما فشلت تشيكيا في هزيمة جزر فارو. إذا فازت على التشيك وتعادلت مع جبل طارق، وخسرت التشيك أمام جزر فارو.

ستتأهل فرنسا إذا فازت على أذربيجان وأيسلندا، وتعادلت أيسلندا مع أوكرانيا. إذا فازت على أذربيجان وأيسلندا، وخسرت أيسلندا أمام أوكرانيا، وفشلت أوكرانيا في هزيمة أذربيجان.

ستتأهل سلوفاكيا في 13 أكتوبر/تشرين الأول إذا فازت على أيرلندا الشمالية ولوكسمبورغ، وفشلت ألمانيا في هزيمة لوكسمبورغ، وانتهت مباراة أيرلندا الشمالية وألمانيا بالتعادل.

تتأهل سويسرا إذا فازت على السويد وسلوفينيا، وفشلت كوسوفو في الفوز على سلوفينيا والسويد.

ستضمن إنجلترا التأهل في 14 الجاري إذا فازت على لاتفيا، ولم تفز صربيا في مباراتيها ضد ألبانيا وأندورا. إذا تعادلت صربيا مع لاتفيا ثم فشلت في هزيمة أندورا.

ستتأهل النرويج إذا هزمت إسرائيل، وفشلت إيطاليا في الفوز في أي من مباراتيها ضد إستونيا وإسرائيل.

ستتأهل البرتغال إذا تغلبت على جمهورية أيرلندا والمجر، وفشلت أرمينيا في الفوز ضد المجر وجمهورية أيرلندا.

ستتأهل إسبانيا إذا فازت على جورجيا وبلغاريا، وفشلت تركيا في هزيمة بلغاريا، وانتهت مباراة تركيا وجورجيا بالتعادل.

وفيما يأتي المنتخبات المتأهلة حتى الآن إلى النهائيات:

الدول المضيفة:

الولايات المتحدة، كندا، المكسيك.

المنتخبات المتأهلة عبر التصفيات:

آسيا: اليابان، إيران، أوزبكستان، الأردن، كوريا الجنوبية، أستراليا.

أميركا الجنوبية: الأرجنتين، البرازيل، الإكوادور، الأوروغواي، كولومبيا، الباراغواي.

أوقيانوسيا: نيوزيلندا.

أفريقيا: المغرب، تونس.

المتأهلون إلى الملحق: