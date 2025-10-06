أكثر اللاعبين تراجعا وزيادة بالقيمة السوقية في الليغا

قائمتا أكثر اللاعبين تراجعا وزيادة بالقيمة السوقية في الدوري الإسباني لكرة القدم تضم 12 لاعبا من ريال مدريد وبرشلونة.

وكشف موقع "ترانسفير ماركت" المتخصص بالقيمة السوقية للاعبين، قائمتي لاعبي الليغا الذين تراجعت قيمتهم السوقية وأيضا الذين زادت قيمتهم السوقية في الفترة الأخيرة.

قائمة أكثر اللاعبين الذين تراجعت قيمتهم السوقية:

البرازيلي فينيسيوس جونيور (ريال مدريد) خسر 20 مليون يورو من قيمته السوقية والتي وصلت إلى 150 مليونا.

خسر 20 مليون يورو من قيمته السوقية والتي وصلت إلى 150 مليونا. الإسباني غافي (برشلونة) خسر 20 مليون يورو من قيمته السوقية والتي وصلت إلى 40 مليونا.

خسر 20 مليون يورو من قيمته السوقية والتي وصلت إلى 40 مليونا. البرازيلي رودريغو (ريال مدريد) خسر 10 ملايين يورو من قيمته السوقية والتي وصلت إلى 80 مليونا.

خسر 10 ملايين يورو من قيمته السوقية والتي وصلت إلى 80 مليونا. الفرنسي كامافينغا (ريال مدريد) خسر 10 ملايين يورو من قيمته السوقية والتي وصلت إلى 50 مليونا.

خسر 10 ملايين يورو من قيمته السوقية والتي وصلت إلى 50 مليونا. الإنجليزي راشفورد (برشلونة) خسر 10 ملايين يورو من قيمته السوقية والتي وصلت إلى 40 مليونا.

خسر 10 ملايين يورو من قيمته السوقية والتي وصلت إلى 40 مليونا. الإسباني أسنسيو (ريال مدريد) خسر 10 ملايين يورو من قيمته السوقية والتي وصلت إلى 30 مليونا.

خسر 10 ملايين يورو من قيمته السوقية والتي وصلت إلى 30 مليونا. الأرجنتيني لوكاس بلتران (فالنسيا) خسر 8 ملايين يورو من قيمته السوقية والتي وصلت إلى 10 ملايين.

خسر 8 ملايين يورو من قيمته السوقية والتي وصلت إلى 10 ملايين. الإسباني كارلوس سولير (ريال سوسيداد) خسر 6 ملايين يورو من قيمته السوقية والتي وصلت 12 مليونا.

خسر 6 ملايين يورو من قيمته السوقية والتي وصلت 12 مليونا. الفرنسي أنطوان غريزمان (أتلتيكو مدريد) خسر 6 ملايين يورو من قيمته السوقية والتي وصلت 12 مليونا.

خسر 6 ملايين يورو من قيمته السوقية والتي وصلت 12 مليونا. الغاني توماس بارتي (فياريال) خسر 6 ملايين يورو من قيمته السوقية والتي وصلت 8 ملايين.

قائمة أكثر اللاعبين الذين زادت قيمتهم السوقية:

الأرجنتيني فرانكو ماستانتونو (ريال مدريد) زادت قيمته السوقية 20 مليون يورو ووصلت إلى 50 مليونا.

زادت قيمته السوقية 20 مليون يورو ووصلت إلى 50 مليونا. التركي أردا غولر (ريال مدريد) زادت قيمته السوقية 15 مليون يورو ووصلت إلى 60 مليونا.

زادت قيمته السوقية 15 مليون يورو ووصلت إلى 60 مليونا. الإسباني ألفارو كاريراس (ريال مدريد) زادت قيمته السوقية 15 مليون يورو ووصلت إلى 50 مليونا.

زادت قيمته السوقية 15 مليون يورو ووصلت إلى 50 مليونا. الكاميروني كار إيتا إيونغ (ليفانتي) زادت قيمته السوقية 15 مليون يورو ووصلت إلى 20 مليونا.

زادت قيمته السوقية 15 مليون يورو ووصلت إلى 20 مليونا. الإسباني مارك بوبيل (أتلتيكو مدريد) زادت قيمته السوقية 12 مليون يورو ووصلت إلى 16 مليونا.

زادت قيمته السوقية 12 مليون يورو ووصلت إلى 16 مليونا. الإسباني دين هاوسن (ريال مدريد) زادت قيمته السوقية 10 ملايين يورو ووصلت إلى 70 مليونا.

زادت قيمته السوقية 10 ملايين يورو ووصلت إلى 70 مليونا. الإسباني فيرمين لوبيز (برشلونة) زادت قيمته السوقية 10 ملايين يورو ووصلت إلى 60 مليونا.

زادت قيمته السوقية 10 ملايين يورو ووصلت إلى 60 مليونا. الإسباني فيران توريس (برشلونة) زادت قيمته السوقية 10 ملايين يورو ووصلت إلى 50 مليونا.

زادت قيمته السوقية 10 ملايين يورو ووصلت إلى 50 مليونا. السنغالي باب غايي (فياريال) زادت قيمته السوقية 10 ملايين يورو ووصلت إلى 25 مليونا.

زادت قيمته السوقية 10 ملايين يورو ووصلت إلى 25 مليونا. البرازيلي ناتان (ريال بيتيس) زادت قيمته السوقية 9 ملايين يورو ووصلت إلى 18 مليونا.