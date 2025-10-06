رياضة|الدوري الإيطالي

شاهد.. ابن الأسطورة بوفون يخوض أول مباراة له بالدوري الإيطالي

TURIN, ITALY - SEPTEMBER 25: Louis Buffon of Pisa looks during the Coppa Italia match between Torino FC and Pisa at Stadio Olimpico on September 25, 2025 in Turin, Italy. (Photo by Image Photo Agency/Getty Images)
لويس بوفون تألق الموسم الماضي مع الفريق الرديف لفريق بيزا (غبتي)
بعد 30 عامًا من أول ظهور لوالده جيانلويجي في الدوري الإيطالي، خطا لويس بوفون، البالغ من العمر 17 عاما، أولى خطواته في الدوري الإيطالي (سيري أ) هذا الأحد.

دخل جناح فريق بيزا في الدقيقة 77 بديلا للاعب لانس السابق مبالا نزولا في هزيمة فريقه 4-0 أمام بولونيا. ويحتل بيزا المركز الأخير في الدوري الإيطالي بنقطتين.

بعد ظهور قصير في الدوري الإيطالي الدرجة الثانية الموسم الماضي (لعب 7 دقائق)، وآخر في كأس إيطاليا خلال الهزيمة 1-0 أمام تورينو في سبتمبر/أيلول الماضي، يكتب الوريث صفحة جديدة في مسيرته الكروية الشابة.

تألق لويس بوفون الموسم الماضي مع الفريق الرديف (27 مباراة، 8 أهداف).

وأثناء سيره على أرض ملعب بولونيا أمس الأحد، شارك لويس بوفون هذه اللحظة مع زميلين سابقين لوالده خلال سنواته السعيدة في يوفنتوس، وهما خوان كوادرادو، الذي يلعب الآن في بيزا، وفيديريكو بيرنارديسكي، العائد إلى إيطاليا هذا الصيف مع بولونيا، بعد 4 سنوات قضاها في تورونتو.

اختار ابن تورينو الجنسية الرياضية التشيكية، بلد والدته، عارضة الأزياء ألينا سيريدوفا. وشارك بالفعل في عدة مباريات دولية مع منتخبي التشيك تحت 18 (3 مباريات) و19 عامًا (مباراتان).

