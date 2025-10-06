شاهد.. ابن الأسطورة بوفون يخوض أول مباراة له بالدوري الإيطالي

بعد 30 عامًا من أول ظهور لوالده جيانلويجي في الدوري الإيطالي، خطا لويس بوفون، البالغ من العمر 17 عاما، أولى خطواته في الدوري الإيطالي (سيري أ) هذا الأحد.

دخل جناح فريق بيزا في الدقيقة 77 بديلا للاعب لانس السابق مبالا نزولا في هزيمة فريقه 4-0 أمام بولونيا. ويحتل بيزا المركز الأخير في الدوري الإيطالي بنقطتين.

بعد ظهور قصير في الدوري الإيطالي الدرجة الثانية الموسم الماضي (لعب 7 دقائق)، وآخر في كأس إيطاليا خلال الهزيمة 1-0 أمام تورينو في سبتمبر/أيلول الماضي، يكتب الوريث صفحة جديدة في مسيرته الكروية الشابة.

تألق لويس بوفون الموسم الماضي مع الفريق الرديف (27 مباراة، 8 أهداف).

وأثناء سيره على أرض ملعب بولونيا أمس الأحد، شارك لويس بوفون هذه اللحظة مع زميلين سابقين لوالده خلال سنواته السعيدة في يوفنتوس، وهما خوان كوادرادو، الذي يلعب الآن في بيزا، وفيديريكو بيرنارديسكي، العائد إلى إيطاليا هذا الصيف مع بولونيا، بعد 4 سنوات قضاها في تورونتو.

اختار ابن تورينو الجنسية الرياضية التشيكية، بلد والدته، عارضة الأزياء ألينا سيريدوفا. وشارك بالفعل في عدة مباريات دولية مع منتخبي التشيك تحت 18 (3 مباريات) و19 عامًا (مباراتان).