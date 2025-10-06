رياضة|الدوري الإسباني|إسبانيا

سانشيز لاعب إشبيلية لم يلتزم بوعده لجماهير برشلونة

Sevilla's Chilean forward #10 Alexis Sanchez celebrates scoring the opening goal during the Spanish league football match between Sevilla FC and FC Barcelona at Ramon Sanchez Pizjuan Stadium in Seville on October 5, 2025. (Photo by CRISTINA QUICLER / AFP)
سانشيز سجل في مرمى برشلونة واحتفل بهدفه (الفرنسية)
Published On 6/10/2025
|
آخر تحديث: 21:11 (توقيت مكة)

يبدو أن النجم التشيلي أليكسيس سانشيز مهاجم إشبيلية، لم يستطع الإيفاء بوعد قطعه سابقا وهو عدم الاحتفال في حال سجل هدفا بمرمى برشلونة فريقه السابق الذي ارتدى قميصه لسنوات.

وفي الدقيقة الـ13 من المباراة، سجل سانشيز، الذي لعب لبرشلونة بين 2011-2014، هدفا من ركلة جزاء ليحتفل بعدها بجنون.

وبرر سانشيز هذا الاحتفال المبالغ فيه أنه "قلت سابقًا إنني لن أحتفل إذا سجلت ضد برشلونة، لكن أحيانًا تتغلب المشاعر والرغبة على ما تخطط له. غادرت برشلونة، لكنني أكنّ لهم الكثير من العاطفة، وسيبقى هذا النادي جزءًا من مسيرتي".

رقم تاريخي في مسيرة سانشيز

وبعمر 36 عاما و290 يومًا، أصبح سانشيز أكبر لاعب يسجّل في شباك برشلونة بالليغا، وعن هذا الرقم قال الدولي التشيلي السابق "أخبروني أن 10 سنوات مرت منذ آخر فوز لإشبيلية هنا. في كرة القدم تحدث هذه اللحظات، واليوم كانت لحظتنا. أرفع قبعتي احترامًا لزملائي الذين قدّموا كل ما لديهم".

أهداف سانشيز ضد أنديته السابقة

ويُعد هذا الهدف الأول الذي يسجله أليكسيس سانشيز في شباك برشلونة منذ رحيله عن الفريق عام 2014، ليصبح بذلك برشلونة ثالث فريق سبق له اللعب له وسجل في مرماه.

وكان سانشيز سجل هدفين في مرمى أرسنال الذي لعب له سابقًا، وهدفًا في شباك إنتر ميلان الإيطالي، بينما لم يسجل في مانشستر يونايتد.

وبهدفه الثاني في الليغا بقميص الفريق الأندلسي، يثبت سانشيز أنه ما زال لاعبًا مؤثرًا وقادرًا على صناعة الفارق حتى في سن متقدمة.

وسحق إشبيلية ضيفه برشلونة حامل لقب الدوري الإسباني لكرة القدم 4-1، ملحقا به الخسارة الأولى هذا الموسم في الليغا، وبهذه الخسارة، تنازل حامل اللقب عن المركز الأول لصالح غريمه التقليدي ريال مدريد الفائز على فياريال 3-1 السبت.

ويملك ريال مدريد 21 نقطة مقابل 19 لبرشلونة، في حين صعد إشبيلية إلى المركز السادس (13).

