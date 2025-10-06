ديباي يغيب عن منتخب هولندا بعد سرقة جواز سفره

قال الاتحاد الهولندي لكرة القدم إن ممفيس ديباي الهداف التاريخي للمنتخب سيتأخر في الانضمام إلى المعسكر التدريبي استعدادا لمباراتين في تصفيات كأس العالم لكرة القدم، بعدما قال إن جواز سفره سُرق في البرازيل حيث يلعب في صفوف نادي كورينثيانز.

وحطم ديباي (31 عاما) الرقم القياسي المسجل باسم روبن فان بيرسي عندما أحرز هدفين في فوز هولندا 3-2 على مضيفتها ليتوانيا ضمن منافسات المجموعة السابعة في التصفيات، ليرفع رصيده إلى 52 هدفا مع منتخب بلاده.

لكنه قد يغيب عن مواجهة مالطا الخميس المقبل، إذ من المتوقع أن يحكم منتخب هولندا قبضته على صدارة المجموعة.

وقال الاتحاد في بيان اليوم "سينضم ممفيس ديباي إلى المعسكر التدريبي للمنتخب الهولندي في وقت لاحق.. أبلغنا اللاعب بسرقة جواز سفره، مما منعه من اللحاق برحلته المقررة من البرازيل الأحد. ويبذل قصارى جهده للسفر إلى هولندا في أقرب وقت ممكن. لذا، من المتوقع أن ينضم إلى صفوف المنتخب قريبا".

وأضاف المدرب الهولندي رونالد كومان "هذا أمر مؤسف، بالنسبة لممفيس أولا، وكذلك بالنسبة لنا. من الطبيعي أن نرغب في بدء الاستعدادات الدولية بتشكيلة كاملة.

و"في الوقت نفسه، هناك ظروف خارجة عن إرادتنا. نأمل أن يتمكن من السفر للانضمام إلى المعسكر التدريبي في أقرب وقت ممكن".

وسيحل المنتخب الهولندي ضيفا على فنلندا الأحد المقبل. بعدما جمع 10 نقاط من 4 مباريات، متقدما بفارق الأهداف على بولندا، التي لعبت 5 مباريات.